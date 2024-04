Els missatges de comiat a Terricabras: ''Vam somiar i treballar per un nou país''

El 16 d'abril del 2024 queda ja, per sempre, com el dia que es va conèixer la mort del filòsof, professor universitari i exeurodiputat català Josep Maria Terricabras.

Qui va ser representant d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'Eurocambra entre el 2014 i el 2019 i president l'Aliança Lliure Europea al mateix organisme va morir als 77 anys.

La notícia la va avançar la Universitat de Girona (UdG) i les reaccions no van trigar a arribar.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat al seu perfil de X que la seva mort, "deixa un buit que no es pot omplir". Ho va recordar com a "amic, mestre, referent de la defensa de Catalunya, dels valors republicans i de l'humanisme".

Un altre dels referents dels republicans, Oriol Junqueras, va apuntar a la mateixa xarxa social que "se'n va un amic i el país perd un d'aquells homes que no ens podíem deixar perdre".

"Somniem i treballem per un nou país i una nova Europa", va afegir el president de la formació republicana i exalcalde de Sant Vicenç dels Horts.

També es va pronunciar l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont. "Que malament haver perdut un home tan valuós i tan compromès", va assegurar Puigdemont, mostrant el seu desig que "tot el que hem après de tu ens acompanyi a la resta de la nostra vida".

Un altre dels candidats a les eleccions del proper diumenge 12 de maig, el socialista Salvador Illa, va elogiar la seva figura. "Lamento la mort de Josep Maria Terricabras. Un intel·lectual que ha deixat un gran llegat com a filòsof i polític", va dir el líder del PSC i exministre de Salut, manant el condol a la seva família i companys.

Per la seva banda, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, també va voler tenir el seu record per a la figura de Terricabras a les xarxes socials. Ho va definir com "un home savi amb qui compartim moltes converses, sempre fascinants, per la seva intel·ligència sagaç".

També per part de Junts, l'excalde de Barcelona, Xavier Trias, va fer pública la seva "tristesa" i va dir que Terricabras va ser "una personalitat bondadosa, sàvia i infrangible compromís amb Catalunya i el seu futur en llibertat".