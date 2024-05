Montero afirma que presentaran els Pressupostos del 2025 i esperen la seva aprovació

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat aquest dimarts que el Govern presentarà els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'any 2025 i confia que es puguin aprovar els propers mesos.

"Aquest Govern presentarà els Pressupostos i espero que aquest Govern al llarg dels propers mesos pugui aprovar Pressupostos nous per a l'any 2025", va assegurar Montero durant la sessió de control al Govern al Senat.

Montero va respondre a les crítiques de la senadora del Partit Popular (PP), Alicia García Rodríguez, que va acusar l'Executiu de Pedro Sánchez de ser "fallit i fracassat" per no presentar uns pressupostos per al 2024.

García Rodríguez va qüestionar l'afirmació del Govern sobre el bon estat de l'economia, dient: "Com tenen el desvergonyiment de dir que l'economia va com un coet quan incompleixen la seva principal obligació en política econòmica?".

La ministra d'Hisenda va defensar amb fermesa la gestió econòmica del Govern, tot subratllant que les dades demostren que l'economia "va com un coet", una afirmació prèviament realitzada pel president del Govern, Pedro Sánchez. Montero va destacar diversos indicadors econòmics positius, com l'augment d'afiliats a la Seguretat Social i el fet que per primera vegada a la història del país hi ha 10 milions de dones treballant.

Assoliments econòmics i socials

María Jesús Montero va emfatitzar que el creixement econòmic a Espanya és tres vegades superior al de la zona euro, cosa que segons ella sembla molestar el PP. "Els molesta que Espanya vagi bé, perquè per a vostès com pitjor vagi Espanya, creuen que millor per als interessos del Partit Popular", va declarar Montero. Va afegir que l'actual govern progressista es compromet a continuar impulsant la convivència, el creixement econòmic i la igualtat social, contrarestant les crítiques de l'oposició.

Montero va recalcar que el Govern està enfocat a treballar per a la majoria de la població i no per a una elit privilegiada. "Som un Govern de progrés que treballa per a la majoria i no per a una elit privilegiada com fa el PP", ha conclòs.

Expectatives per als Pressupostos de 2025

La presentació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2025 s'emmarca en un context de recuperació econòmica postpandèmia i de desafiaments globals com la inflació i la crisi energètica.

El Govern pretén fer servir aquests pressupostos per consolidar el creixement econòmic, fomentar la creació d'ocupació i assegurar la sostenibilitat de les finances públiques.

El compromís de Montero de presentar i aprovar els pressupostos reflecteix la intenció del Govern de continuar amb les polítiques de suport social i desenvolupament econòmic.

S'espera que els propers mesos es dugui a terme un intens debat polític al voltant dels nous pressupostos, en què es discutiran les prioritats de despesa i les estratègies per mantenir el creixement i l'estabilitat econòmica.