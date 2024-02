Montero, sobre si Ábalos ha de deixar el seu escó pel cas Koldo: 'Sé el que jo faria'

María Jesús Montero, ha eludit dir explícitament si l'exministre de Foment José Luis Ábalos hauria de renunciar al seu escó al Congrés dels Diputats pel que s'ha sabut en relació amb el seu exassessor Koldo García.

Sigui com sigui, ha remarcat que ella sap el que ella faria d'estar al lloc de qui fos company seu al Consell de Ministres.

"No puc dir el que el senyor Ábalos vol fer o deixarà de fer, jo sé què faria", ha respost Montero en el torn de preguntes d'una trobada informativa organitzada a Cadis.

García està sent investigat per una trama de presumptes mossegades de diners desviats des de contractes subscrits per a la compra de màscares durant la pandèmia de Covid-19.

La vicepresidenta primera del Govern i 'número dos' del PSOE ha assenyalat que no coneix el sumari del cas, del qual dijous passat 22 es va aixecar el secret, però "sembla que no hi ha cap tipus de retret penal o de delicte" que es li pugui atribuir a Ábalos.

Montero, doncs, creu que "hi correspon prendre qualsevol decisió en aquest sentit". "Jo sé què faria. No puc dir el que el senyor Ábalos vol fer o deixarà de fer, jo sé què faria", ha afegit María Jesús Montero, que al comentari del moderador del fòrum sobre si ella "deixaria l'escó" ha respost "vostè sap el que jo faria".

De la mateixa manera, la vicepresidenta i dirigent socialista ha subratllat que "les investigacions estan en curs" i després de l'aixecament del secret de sumari "tindrem ocasió de poder saber l'abast d'aquestes investigacions".

En tot cas, María Jesús Montero ha expressat la seva "repugnància i repulsa total a qualsevol actuació que en moments de pandèmia, on es moria la gent, hagi pogut aprofitar la conjuntura per enriquir-se" o per "atessorar patrimoni",

Dit això, ha afegit que "a totes les administracions públiques es van desenvolupar els contractes d'emergència" durant la pandèmia, i ella no té "cap coneixement que hi hagi cap retret per part de l'actuació de l'Administració pública" respecte a "com es va comportar respecte a l'adjudicació dels contractes", fins on ella sap, segons ha incidit.

"Després, si hi ha hagut pocavergonyes que s'han aprofitat d'una determinada situació, que ho paguin, sigui qui sigui, però sigui vinculat a un Govern progressista o no, o al Partit Popular oa un altre lloc", segons ha emfatitzat la ministra i vicesecretària general del PSOE.