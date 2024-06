Montero titlla de ''provocació'' a la medalla d'Ayuso a Milei

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha considerat "evident" que la concessió de la medalla de la Comunitat de Madrid al president de l'Argentina, Javier Milei, "la senyora Ayuso ho fa per plantejar una baralla amb el Govern d'Espanya, una confrontació, una provocació en tota regla", i alhora ha remarcat "el silenci eixordador" del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre aquesta decisió de la presidenta de la Comunitat.

En declaracions aquest divendres als mitjans de comunicació a Chiclana de la Frontera (Cadis), ha subratllat que es doni reconeixement a un mandatari que "quan ha arribat al nostre país ha tingut paraules absolutament deplorables respecte a una institució com és la Presidència del Govern ", a més d'esgrimir que la figura de Milei "no té cap vinculació amb la Comunitat de Madrid".

Montero creu que aquest gest de reconeixement institucional de la Comunitat de Madrid "diu tot de quina és la política que practica el Partit Popular", amb l'agreujant que aquest govern regional "no té cap mena de competència en política exterior".

La vicepresidenta i ministra d'Hisenda ha remarcat que la lleialtat institucional ha propiciat que les comunitats autònomes "han respectat les competències del Govern d'Espanya en política exterior" i ha inferit que es tracta d'un àmbit polític on "no es pot diferenciar en 17 comunitats autònomes ".

Amb la premissa que "és sol i exclusivament un acte polític provocador, com tots els que desenvolupant el Partit Popular on governa", ha assenyalat que Feijóo "no diu res del que passa al seu partit" per considerar que el gest de Díaz Ayuso cap a Milei situa el PP com un partit "antisistema" quan "hauria de ser un partit d'Estat".

Montero ha instat el líder del PP a "reconduir aquesta situació" amb la pretensió de "deixar clar que la política exterior la defineix el Govern d'Espanya, quan governa el Partit Popular i quan governa el Partit Socialista".

La també vicesecretària general del PSOE ha subratllat la decisió de la presidenta de Madrid de donar un reconeixement a "un líder d'ultradreta, que té associació amb altres líders europeus com Le Pen" per lamentar que davant de "la preocupació davant les onades reaccionàries", ha optat el Partit Popular per estar sempre del costat de la ultradreta".

Montero ha qualificat de "deplorable que s'utilitzin les institucions públiques per practicar aquesta política d'assetjament i enderrocament al Govern de Sánchez" i ha reclamat respectar "l'arquitectura democràtica de què ens hem dotat".