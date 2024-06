Montserrat demana el vot perquè Europa estigui 'molt ben representada' pels espanyols

La candidata del PP a les eleccions al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha reivindicat aquest diumenge la participació als comicis europeus perquè "Europa estigui molt ben representada per tots els espanyols" i ha animat tota la ciutadania a acudir a les urnes .

Així s'ha expressat després de dipositar el seu vot cap a les 10.25 hores al seu col·legi electoral a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), des d'on ha subratllat que aquest diumenge és “un dia important de la democràcia”.

"Anar a votar només costa cinc segons, però després la decisió és per a cinc anys", ha remarcat Montserrat, que ha afegit que la jornada de diumenge marcarà el futur d'Espanya a Europa i el futur d'Europa.

També ha donat les gràcies a membres de taules, vocals i efectius de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per fer possible la jornada electoral.

La candidata ha detallat que aquest diumenge aprofitarà per visitar els col·legis electorals de Sant Sadurní d'Anoia, prendre un cafè i passar temps amb la regidora del seu partit al municipi i els apoderats i interventors populars, i després prendrà l'AVE per anar a la seu estatal del PP a Madrid.

La trajectòria de Dolors Montserrat

Montserrat, nascuda el 18 de setembre de 1973 a Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, va iniciar la seva carrera política a l'àmbit local, sent regidora a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia des del 2003 fins al 2007. Posteriorment, el 2008, va ser triada diputada al Parlament de Catalunya, on va exercir un paper destacat com a portaveu del Grup Parlamentari Popular i com a presidenta de la Comissió de Sanitat i Seguretat Social.

El 2011, Montserrat va fer el salt a la política nacional en ser elegida diputada al Congrés dels Diputats per la província de Barcelona. Durant el seu mandat com a diputada, va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat en l'àmbit sanitari, destacant la seva tasca com a portaveu de Sanitat del Grup Parlamentari Popular i com a vocal de la Comissió de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El seu ascens polític va continuar el 2016, quan va ser nomenada ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat al govern de Mariano Rajoy. Durant el seu mandat com a ministra, Montserrat va treballar en la implementació de polítiques sanitàries i socials, així com en la defensa dels drets de les dones i la igualtat de gènere.

Després de les eleccions generals del 2019, Montserrat va ser escollida eurodiputada al Parlament Europeu, on ha continuat la tasca en l'àmbit de la sanitat i la igualtat. A més, ha estat vicepresidenta del Grup del Partit Popular Europeu (PPE) i membre de la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària.