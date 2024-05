Montserrat retreu que el Govern està ''per aprovar una sola llei: l'amnistia''

El cap de llista del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha assegurat que la Comissió Europea (CE) ja està observant la Llei d'Amnistia i “té instruments per actuar” un cop s'aprovi.

"Quan es vulnera l'Estat de dret, que està al punt 2 del Tractat de la UE, la Comissió té instruments per actuar", ha reivindicat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

Segons la seva opinió, la Comissió pot ser que "prengui alguna decisió" una vegada s'aprovi la llei, que està previst que el Congrés dels Diputats li doni llum verda el proper 30 de maig.

Sánchez

També ha acusat el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, d'estar "sobreactuant per tapar la corrupció i l'amnistia", després que al seu parer el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, tirés la primera pedra, en al·lusió a la polèmica diplomàtica amb el president de l'Argentina, Javier Milei.

"El Govern no governa, no hi ha pressupostos. És un Govern per aprovar una sola llei: l'amnistia", ha retret.

La trajectòria de Dolors Montserrat

Nascuda el 18 d'octubre del 1973 a Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, Montserrat va començar la seva carrera política a l'àmbit local, servint com a regidora a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Posteriorment, va escalar posicions al PP, arribant a exercir càrrecs de responsabilitat tant a nivell regional com nacional.

El 2011, va ser triada diputada al Congrés dels Diputats per la circumscripció de Barcelona, on va destacar per la seva tasca en comissions relacionades amb la sanitat i la política social. La seva dedicació i habilitats la van portar a ocupar importants càrrecs al govern espanyol.

Entre 2016 i 2018, Montserrat va ser Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat al govern de Mariano Rajoy. Durant el seu mandat, va impulsar polítiques destinades a millorar la qualitat de l'atenció sanitària i promoure la igualtat de gènere, deixant una petjada significativa a l'àmbit de la salut pública a Espanya.

A més del seu treball al govern, Montserrat ha estat una veu influent dins del Partit Popular, participant en la formulació de polítiques i estratègies per abordar els desafiaments polítics i socials del país. El seu compromís amb els valors conservadors i la defensa dels interessos dels ciutadans espanyols li han valgut el respecte i l'admiració dels seus col·legues i seguidors.