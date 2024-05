Mor l'expresident del Parlament Joan Rigol

La mort de Joan Rigol i Roig, expresident del Parlament i d'Unió Democràtica de Catalunya, a l'edat de 81 anys, marca la fi d'una figura destacada a la política catalana.

Amb una formació humanística i filosòfica sòlida, Rigol va deixar una marca indeleble a l'escena política i cultural de Catalunya.

Nascut a Torrelles de Llobregat el 1943, Rigol va ser un intel·lectual compromès que va combinar els seus coneixements acadèmics amb una profunda implicació a la vida política del seu país.

Afiliat a Unió Democràtica de Catalunya el 1976, Rigol va pujar fins a convertir-se en el seu president el 1987, i va tenir un paper crucial en la direcció del partit durant més d'una dècada.

La seva carrera política va incloure càrrecs destacats, com el de conseller de Treball i Cultura sota l'administració de Jordi Pujol, on va impulsar polítiques de diàleg i promoció cultural que van marcar una era a la política catalana.

Com a diputat al Congrés i al Parlament, va presidir importants comissions i va tenir un paper destacat en la defensa dels interessos catalans.

Un dels èxits més destacats de Rigol va ser la seva presidència del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una plataforma que advocava pel dret a l'autodeterminació de Catalunya i que va tenir un paper crucial en l'organització del referèndum independentista del 2014.

El seu compromís amb el diàleg i la negociació en moments de crisi política va ser reconegut tant dins com fora de Catalunya.

A més de la seva carrera política, Rigol va ser un prolífic escriptor i pensador, abordant temes que van des de la crisi política fins a la dignitat humana.

Les seves obres reflecteixen el compromís profund amb l'humanisme cristià i la visió d'una societat més justa i solidària.

Reaccions dels polítics

Els polítics de l'àmbit català no han trigat a traslladar els seus condols per les xarxes socials. Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar. "Ens ha deixat Joan Rigol i Roig, polític catalanista i democristià de llarga trajectòria política. Va militar a Unió Democràtica de Catalunya fins al 2015 i, entre altres responsabilitats, va presidir el Parlament de Catalunya (del 1999 al 2003). El meu condol a la seva dona ,familiars i amics", expressa a X.

L'entitat independentista Òmnium Cultural també ha donat el condol: "Commocionats per la mort de Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya i soci de la nostra entitat. Amb el seu lideratge, el país va articular la taula pel dret a decidir per fer avançar els grans consensos del país".

Per la seva banda, Laura Borràs, expresidenta del Parlament, ha explicat també una anècdota amb ell: "Lamento molt la mort de l'MHP del Parlament Joan Rigol. Escoltar-ho sempre volia dir aprendre. Avui ho recordo explicant com Coll i Alentorn deia: 'quan us diguin que no hi ha res a fer, poseu-vos a treballar, que vol dir que tot està per fer'. Continuarem, President”.

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i pes pesant del PSC, Núra Marín, no ha dubtat a lamentar la seva mort: “Ens ha deixat Joan Rigol, expresident del Parlament. Un home compromès en tots els àmbits on va assumir responsabilitats, que en formava part d'una generació de polítics que posava els interessos de Catalunya per sobre de tot.