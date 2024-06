Mor el sogre de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez Serrano

per Redacció CatalunyaPress

Sabiniano Gómez Serrano, pare de Begoña Gómez i sogre del president del Govern, Pedro Sánchez, ha mort aquest dimecres.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ja havia alertat una hora abans que se sabés aquesta notícia que cancel·laria la seva agenda pública aquest dimecres 26 de juny per un "assumpte personal", que finalment ha acabat transcendint als mitjans.

El cap de l'Executiu ha acudit a primera hora al Congrés dels Diputats per a la sessió de control al Govern i ha abandonat l'Hemicicle cap a les 9.20 del matí, una vegada que ha respost les tres preguntes dirigides a ell pels grups parlamentaris.

El president tenia previst desplaçar-se fins a València per participar aquest dimecres al I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, un esdeveniment important que se celebrarà a la Ciutat de les Arts i de les Ciències a València, però finalment no serà possible.

Tot i això, fonts de Moncloa assenyalen que el president té previst reprendre aquest dijous la seva activitat habitual i viatjarà a Brussel·les per participar al Consell Europeu que ha de ratificar els nous alts càrrecs de la Unió Europea.

Sabiniano Gómez Serrano

El pare de Begoña Gómez va tenir una caiguda la setmana passada que ha resultat fatal.

Gómez Serrano, originari del municipi lleonès de Gordoncillo, va ser un empresari multifacètic que va guanyar notorietat als mitjans pels negocis de saunes homosexuals que va regentar a Madrid fins a l'any 2012, una d'elles ubicada al carrer de San Bernardo.

La relació amb el president de l'Executiu era estreta. De fet, segons va informar OKDIARIO, Sabiniano va comprar una casa valorada en uns 700.000 euros i situada a Pozuelo de Alarcón i se la va regalar al líder de l'Executiu i Begoña Gómez.

La parella es va casar el 2006, i aleshores ja vivien en aquesta residència. Actualment, el matrimoni viu al Palau de la Moncloa, però segueixen sent els propietaris de l'immoble.