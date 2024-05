Moreno assegura que hi ha més 'confiança empresarial' a Andalusia que a Catalunya

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha demanat aquest dimecres aplicar a Catalunya el "pragmatisme i la capacitat de gestió" del PP que, segons ell, demostren on han governat, com la seva comunitat.

"Ara mateix hi ha més confiança empresarial a Andalusia que a Catalunya. Els empresaris tenen menys pressió fiscal a Andalusia que Catalunya", ha declarat als periodistes a Figueres (Girona) en una visita per recolzar el partit a la campanya de les eleccions catalanes.

Juanma Moreno, que va néixer a Barcelona, s'ha reafirmat que la solució per a Catalunya és la mateixa que per a Andalusia: el PP.

Alhora, ha defensat que la candidatura popular a les eleccions catalanes, liderada per Alejandro Fernández, "és un projecte que neix a Catalunya i per a Catalunya" amb l'objectiu de normalitzar la situació i crear un clima de confiança i estabilitat davant de moments de molta convulsió , en referència a l'independentisme.

| Europa Press

Moreno va començar dimarts la seva visita Catalunya per recolzar el PP: a la tarda va ser a Reus (Tarragona), mentre que aquest dimecres ha passat per Lleida i Figueres, ia la tarda ha estat a la província de Barcelona: primer Viladecans i després a El Prat de Llobregat, on coincideix amb el candidat a la Generalitat, Alejandro Fernández; el 2 per Barcelona, Manu Reyes, i la candidata europea, Dolors Montserrat.

Fernández repta els candidats de Cs a votar-lo

Alejandro Fernández ha instat aquest dimecres el candidat de Cs, Carlos Carrizosa i el seu cap de llista a les europees, Jordi Cañas, a votar-lo aquest proper diumenge, al·legant que "seria una inversió de futur".

"M'haurien de votar i crec que seria una inversió de futur per a tots; crec que seria l'acte més pragmàtic que podríem fer amb vista al futur", ha declarat en una roda de premsa organitzada per l'Agència EFE, després de ser preguntat per les declaracions de Cañas, en què assegurava que Fernández hauria d'estar a Cs en lloc del PP.

| Purificació González

A parer seu, si tant Cañas com Carrizosa creuen que estan tan a prop ideològicament, l'acte més resolutiu --en les seves paraules-- i que té més capacitat d'influència seria que tots dos el votessin: "Ens aniria a tots molt bé".

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha instat aquest dimecres el candidat de Cs, Carlos Carrizosa i el seu cap de llista a les europees, Jordi Cañas, a votar-lo aquest proper diumenge, al·legant que "seria una inversió de futur" .

"M'haurien de votar i crec que seria una inversió de futur per a tots; crec que seria l'acte més pragmàtic que podríem fer amb vista al futur", ha declarat en una roda de premsa organitzada per l'Agència EFE, després de ser preguntat per les declaracions de Cañas, en què assegurava que Fernández hauria d'estar a Cs en lloc del PP.

A parer seu, si tant Cañas com Carrizosa creuen que estan tan a prop ideològicament, l'acte més resolutiu --en les seves paraules-- i que té més capacitat d'influència seria que tots dos el votessin: "Ens aniria a tots molt bé".