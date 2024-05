El motiu pel qual ERC rebutja anar a la mateixa llista que Junts a les europees

per Redacció CatalunyaPress

La candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a les eleccions europees del proper diumenge 9 de juny, Diana Riba, ha rebutjat la possibilitat d'haver confluït amb Junts (que als comicis d'aquest any 2024 estarà liderat per Toni Comín) per concórrer a les urnes el proper 9 de juny perquè aquests són "un partit de dretes".

Ho ha dit en preguntar-li per aquesta possibilitat en una entrevista de publicada al diari digital Va néixer aquest dimecres 29 de maig, arran del pacte dels republicans amb EH Bildu, BNG i Ara Més dins de la candidatura Ara Repúbliques.

"Nosaltres volem presentar-nos amb un programa progressista i d'esquerra, sobiranista i defensor de la nostra llengua i cultura amb aquells que tenen un programa similar al nostre", ha afirmat Riba, fets als quals atribueix el rebuig a Junts de cara al 9J.

Respecte als possibles pactes després de les europees, ha animat a donar suport a opcions progressistes per virar cap a arguments democràtics davant els d'"extrema dreta, feixistes i racistes" que mantenen alguns partits, amb els quals alerta que el Partit Popular Europeu (PPE) comença a mantenir algunes converses.

En aquest sentit, la número 1 del Partit Popular (PP), la també catalana Dolors Montserrat va apuntar, en una entrevista recent, que la italiana Giorgia Meloni s'ha “aproximat als valors europeus”.

Precisament en aquest sentit, la número 1 de la formació republicana s'ha referit al Pacte de Migració i Asil, que va ser aprovat a l'Eurocambra el mes d'abril passat. Respecte d'aquest acord aconseguit gràcies al consens, ha criticat que la formació hereva de Convergència "compra absolutament les tesis de l'extrema dreta".

Quins resultats els donen les enquestes?

Quan falta una setmana i mitja per a les eleccions ja s'han publicat diverses enquestes que permeten dibuixar possibles escenaris de cara al que pugui passar a la jornada electoral.

Un sondeig publicat al diari La Razón dóna tres escons al capdavant Ara Repúbliques, de manera que seria la cinquena força amb més suports al conjunt d'Espanya, darrere del PP, PSOE, Vox i Sumar.