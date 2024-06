El motiu pel qual Vox es plantejaria trencar amb el PP als governs autonòmics

Vox no tanca la porta a trencar amb el PP a les autonomies en què cogovernen si accepten la reforma de la Llei d'Estrangeria per al repartiment de menors migrants no acompanyats, una qüestió que els de Santiago Abascal descriuen com a "crítica".

Així ho han avisat fonts de la direcció del partit, que han recalcat que "valoren" totes les opcions en cas que les comunitats autònomes en què comparteixen executius amb els populars acceptin aquesta distribució.

Les mateixes fonts assenyalen que "probablement" es tracta de l'assumpte més "crític" que han travessat els governs de coalició des de la seva conformació i recorden la bretxa que l'acollida de 13 menors va obrir a l'Executiu d'Aragó. De fet, els de Santiago Abascal van demanar al PP una reunió de la comissió de seguiment del pacte de govern que va servir perquè tots dos assumissin les seves discrepàncies en matèria de migració.

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Rodríguez de Millán, ja va fer dimecres al·lusió a la possibilitat de convocar reunions de les comissions de seguiment dels pactes de govern si el repartiment de menors rep llum verda.

En declaracions als mitjans de comunicació al passadís del Congrés, va insistir en el caràcter "crític" que per a la seva formació té l'assumpte de la immigració, però va demanar esperar per veure què deia el PP en aquelles regions on es pretén encomanar aquesta quota de menors.

UN PARX

El Govern vol portar al Congrés la reforma de la norma al juliol, bé mitjançant una proposició de llei o un decret llei, que hauria de ser convalidat per la Cambra.

Per a aquest propòsit, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Àngel Víctor Torres, i el president de les Canàries, Fernando Clavijo, han mantingut reunions aquesta setmana amb els grups parlamentaris per informar sobre l'acord de modificació legislativa.

Al final de la reunió amb Vox, Rodríguez de Millán ha acusat l'Executiu de "continuar estenent" el "problema" de la migració i ha assenyalat que la proposta per al repartiment de menors és un "pegat". Per tant, s'acosten corbes a la unió entre PP i Vox a les diferents comunitats.