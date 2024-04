El partit polític Junts està immers en un profund conflicte intern que ha deixat en evidència les tensions i desavinences entre figures destacades com Carles Puigdemont i Laura Borràs.

La trajectòria de Borràs, considerada la mà dreta de Puigdemont en temps passats, ha patit un descens al si del partit. Aquest declivi va iniciar fa aproximadament un any, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la va condemnar a quatre anys de presó per falsedat documental i prevaricació, a més d'inhabilitar-la per 13 anys per la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.

La relació entre els dos líders s'ha anat desgastant, especialment després de la ruptura de Junts amb ERC al Govern de coalició el 2022. Tot i haver estat una figura rellevant al partit, Borràs ha quedat relegada a un segon pla, perdent influència i suport tant en les decisions executives com en la conformació de llistes electorals.

La dinàmica de poder dins de Junts ha virat cap a altres líders, com Jordi Turull, que ha emergit com una figura mediadora i de consens en les negociacions amb altres partits polítics. Puigdemont i Turull han fet pinya al voltant d'una línia més moderada i conservadora, allunyant-se de les postures més radicals representades pel sector 'laurista', el qual ha perdut representació i protagonisme en el partit.

L'ambient intern s'ha vist encara més enrarit per denúncies d'assetjament per raó de gènere dins de Junts, com les realitzades per Aurora Madaula i Cristina Casol, aquesta última expulsada del grup parlamentari després de denunciar ser víctima d'assetjament. Aquests episodis han evidenciat esquerdes i discrepàncies en la gestió interna del partit, i han generat un clima tens i conflictiu entre les diferents faccions.

En aquest context, Jordi Turull ha emergit com una figura mediadora i de consens dins de Junts. La seva capacitat per mantenir un equilibri entre les diferents faccions ha estat clau en la gestió de les tensions internes i la reestructuració política que experimenta el partit.

El distanciament entre Puigdemont i Borràs també s'ha reflectit en decisions polítiques significatives, com ara la votació de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Parlament, on diputats 'lauristes' van trencar la disciplina de vot, provocant tensions i desacords.

En aquest context, l'arribada dels comicis catalans ha posat de manifest la reestructuració política a Junts, on els familiars a Puigdemont han guanyat terreny davant dels 'lauristes'. La caiguda de Laura Borràs representa no només una pèrdua de poder individual, sinó també un símptoma dels canvis i desafiaments que enfronta el partit en el camí cap a la consolidació d'una estratègia política coherent i unificada.