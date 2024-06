L'últim moviment polític de Sánchez que ''escandalitza'' Puigdemont

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha afirmat que és "un escàndol en tots els sentits" que el president del Govern, Pedro Sánchez, supediti un nou finançament per a Catalunya a la investidura a la Presidència de la Generalitat del candidat del PSC, Salvador Illa.

En una publicació a 'X' recollida per CatalunyaPress , ha qualificat el moviment del líder de l'Executiu de xantatge, textualment, i li ha preguntat si creu que "tota la injustícia" que pateixen és perquè els socialistes no presideixen el Govern.

"Creu que el finançament que els catalans mereixem depèn de si el candidat del seu partit és investit president? Tota la injustícia que patim, tots els diners que se'n van, tota la manca d'execució pressupostària que tenim fins ara és perquè el seu partit no presideix la Generalitat? Com explica, si no, el baixíssim nivell d'execució dels pressupostos generals de l'Estat a Catalunya? No creu que amb el xantatge està donant arguments als espanyols que pensen que els catalans reclamem un tracte que no ens mereixem?", lamenta.

També l'ha acusat de donar arguments a aquells que pensen que els catalans reclamen un tracte que no es mereixen: “És a dir, que només se'ns concedirà allò que reclamem no perquè sigui just, sinó perquè el partit que ara mateix governa Espanya necessita fer-se amb el Govern a Catalunya al preu que sigui”.

Suport al Congrés

Ha sostingut que li sembla immoral "jugar amb el benestar i el futur dels catalans com a moneda de canvi de beneficis per al partit", i ha criticat que els socialistes només recorden les injustícies quan els afectats són ells, textualment.

D'aquesta manera, l'ha instat a respondre aquestes preguntes "si pretén comptar amb els suports que li han permès dirigir el Govern malgrat la derrota a les urnes", en referència als suports de Junts al Congrés per investir Sánchez .

També ha apuntat que amb vista a l'aprovació dels pròxims Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) s'haurien de mirar "amb lupa" el grau d'execució pressupostària ja que, segons Puigdemont, això et donen per una banda --nou model de finançament- - t'ho prenen per un altre --no execució de les inversions pressupostades--, i li ha recordat que Junts ja va avisar de quines eren les condicions.