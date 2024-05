Moviments a Junts+: contactes amb ERC per poder investir Puigdemont

Junts per Catalunya (que ha concorregut a les eleccions al Parlament com Junts+) està buscant el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per controlar la Mesa del Parlament i intentar la investidura de Carles Puigdemont abans que el candidat socialista Salvador Illa en tingui oportunitat, segons fonts properes als dos partits. Puigdemont vol avançar-se a Illa al torn d'investidura, tot i no comptar amb els vots necessaris per ser president. Per a aquest intent, necessita el suport dels republicans, que no estan completament convençuts de la jugada ia més necessitarien la inacció del PSC, cosa poc probable atès que els socialistes catalans també aspiren a la presidència del Parlament, segons explica El Confidencial aquest dimecres 29 de maig.

Els hereus de Convergència tindran amb 35 diputats al Parlament, 7 menys que els 42 del PSC. Si ERC acceptés aquesta aliança independentista per a la constitució de la Mesa del Parlament el proper 10 de juny, després de les eleccions europees, sumaria 20 escons més. El pla que maneja Junts és tenir dos membres de la Mesa per a la seva formació, un per a ERC i un altre per als comuns, suficient per aconseguir la majoria en un òrgan de set membres. Aquests són contactes inicials i no pas una negociació formal, portats a terme amb la màxima discreció per no interferir en la campanya de les europees, segons fonts d'ambdues formacions.

Amb aquest moviment, els de Puigdemont s'assegurarien la presidència del Parlament i, per tant, la capacitat de decidir qui seria el primer a optar a la Presidència de la Generalitat: en aquest cas, Puigdemont i no Salvador Illa, que hauria d'esperar el seu torn. Això permetria a Puigdemont guanyar protagonisme al debat d'investidura previst per al 25 de juny, data en què planeja tornar a Catalunya amb la llei d'amnistia ja en vigor.

Es descarta que Puigdemont sigui escollit. Tot i això, comptaria amb els vots d'ERC (20) i JxCAT (35), i potser obtindria els de la CUP (4) i Aliança Catalana (2). En total, en sumaria 61, encara lluny dels 68 necessaris per assolir la presidència, però suficients per captar l'atenció mediàtica durant una setmana. ERC desconfia de la proposta per diverses raons.

Els republicans temen que no n'hi hagi prou amb votar Puigdemont primer per després tenir les mans lliures per recolzar Salvador Illa en una segona votació, prevista al voltant del 25 d'agost. A més, els preocupa que un cop controlada la presidència del Parlament, JxCAT forci un bloqueig inicial i després provoqui una repetició electoral per a mitjans d'octubre, tal com ha estat la intenció del líder de Junts des del principi.