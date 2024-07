La gran multa que s'emporta Pedro Sánchez per recolzar Illa des de Doha

per Redacció CatalunyaPress

La Junta Electoral Central ha acordat imposar una multa de 1.500 euros al president del Govern, Pedro Sánchez, per "trepitjar el principi de neutralitat" en donar suport públicament al candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa, usant fins i tot paraules que coincidien amb el lema del PSC, en una roda de premsa institucional des de Doha (Catar).

Els fets van ser denunciats per Esquerra Republicana en plena campanya de les eleccions catalanes del 12 de maig i la JEC va acordar obrir un expedient sancionador per vulnerar l'article 153.1 de la Llei Electoral. La decisió final ha arribat aquest dilluns amb la imposició de l'esmentada multa.

En concret, va ser el 3 d'abril, a la gira del president per l'Orient Mitjà, quan Sánchez, a preguntes dels periodistes, va voler expressar públicament el seu suport a Salvador Illa: "Si hi ha algú que pot unir i servir ara mateix la societat catalana crec que té un nom i un cognom que és Salvador Illa", va dir, usant precisament el lema "Unir i servir" que porta el PSC en aquesta campanya.

LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ, PERÒ NO AMB MITJANS PÚBLICS

El màxim organisme arbitral recorda el deure de neutralitat dels poders públics com una de les regles bàsiques del nostre ordenament jurídic i subratlla que “les manifestacions fetes pel president del Govern donant suport a un candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya no es poden entendre imprescindibles per a la salvaguarda de l'interès públic".

"Certament el president del Govern pot exercir lliurement el seu dret fonamental a la llibertat d'expressió i opinió i donar suport a un candidat en unes eleccions o utilitzar el seu lema de campanya, però no ho pot fer prevalent-se de la utilització dels mitjans públics de què disposa per raó del seu càrrec públic", li recorda.

Es tracta del mateix argument que la JEC retreu al Govern en aquests expedients sancionadors, recordant que l'article 50.2 de la Llei Electoral, “implica un estricte deure de neutralitat política en actes institucionals com a projecció específica del mandat d'objectivitat imposat per l'article 103.2 de la Constitució i reiteradament recordat per la jurisprudència del Tribunal Suprem".

De fet, tant Sánchez com diversos dels seus ministres han estat objecte d'altres expedients sancionadors de la JEC, amb les multes consegüents, en altres procés electorals anteriors. No són els únics perquè també ha afectat càrrecs públics de governs autonòmics d'altres partits.

REINCIDÈNCIA

I aquesta reincidència se la recorda la JEC en la seva resolució, recollida per Europa Press: "L'autoritat denunciada coneix perfectament l'exigència de neutralitat dels càrrecs públics durant el període electoral, ja que la Junta Electoral Central els ho ha recordat anteriorment" , subratlla, esmentant dos expedients sancionadors més el 2019 i 2023 que van acabar amb multes de 500 i 2.200 euros.

Aquesta vegada la multa és de 1.500 euros en atendre "circumstàncies atenuants" en haver estat una resposta breu a una pregunta d'una periodista i en no haver-se difós des dels comptes oficials de Presidència del Govern a xarxes socials.

La resolució de la JEC és ferma a la via administrativa-electoral, per la qual cosa a Pedro Sánchez només hi cap la possibilitat d'interposar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem en el termini de dos mesos.