Natàlia Mas torna a insistir en la ''sobirania fiscal'' per investir Illa

La consellera d'Economia i Hisenda en funcions, Natàlia Mas, ha advertit el PSC que ERC no recolzarà la investidura del candidat socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, "sense sobirania fiscal", fent referència al nou finançament per a Catalunya.

En una entrevista d'aquest dimarts a l''Ara', ha afirmat que Catalunya té una "oportunitat real i probablement històrica" per fer possible la reforma fiscal, i ha avisat que per això cal determinació, consens i intel·ligència col·lectiva, en els seus paraules.

Ha defensat que per a ERC, el finançament singular que reclamen és "tenir la clau de la caixa, ni més ni menys", per recaptar el 100% dels tributs que genera la comunitat, així com saber amb exactitud el que s'ingressa i ho que es gasta, ja que el model actual, a més a més d'injust, és profundament opac, textualment.

Mas també ha reivindicat que el model dels republicans és plenament compatible amb l'Estatut, la Constitució i el dret de la Unió Europea, per això és qüestió de voluntat política que tiri endavant, i ha negat que aquest pugui formar part d'una negociació multilateral amb la resta de comunitats: "Si volem aconseguir resultats diferents, cal fer les coses de manera diferent, i això significa sortir del règim comú".

Ha sostingut que un finançament singular a Catalunya no vol dir anar en contra d'altres territoris, sinó un aprimament del Govern i, finalment, ha rebutjat la creació d'un consorci com preveu l'Estatut, que opina que "no és més que un instrument i pot ser una cortina de fum perquè res no canviï".

Trias no ho veu clar

Per part seva, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ja va deixar clar que veia difícil un acord del candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, amb ERC de cara a la investidura: "Ja li han calat ".

Segons ha afirmat en una entrevista, el líder socialista, a qui ha titllat de "molt espanyolista", no té ganes d'aplicar mesures d'autogovern a Catalunya, en les seves paraules, a diferència del PSC d'abans que, al seu parer, tenia files a gent molt nacionalista i catalanista.

"El PSC, en lloc d'ampliar la seva xarxa a base de col·laborar i tenir una relació estreta amb gent nacionalista o amb gent catalanista, jo crec que han decidit guanyar els vots de la gent de Ciutadans", va apuntar l'exalcalde de Barcelona que, si bé va defensar que ERC negociï amb els socialistes, va augurar que és molt difícil que acabin pactant la investidura d'Illa.