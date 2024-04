El negacionisme del terrorisme de Bildu complica la campanya basca i arracona el PSOE

Una bomba ha alterat completament la campanya basca. El candidat d'EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha descartat qualificar ETA com a banda terrorista assenyalant que va ser un "grup armat" que pot tenir "diverses consideracions".

"Les consideracions o les denominacions poden ser diverses, la violència de l'Estat també pot tenir diferents títols, però no crec que aquesta sigui tanta la qüestió", apuntava Otxandiano durant una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press.

Per Otxandiano hi ha "diferents punts de vista" i hi ha un consens "fonamental" a la societat basca que és que "aquest cicle ho hem deixat enrere". "Afortunadament ETA no existeix i que a partir d'aquí podem construir el futur d'una manera molt més compartida i també la memòria al voltant del que ha estat el passat d'una manera plural i basant-nos en el respecte de totes les víctimes", ha remarcat.

Negacionisme incompatible amb la democràcia

Aquestes declaracions han caigut com una llosa sobre el PSOE, que té Bildu entre els seus socis al Congrés. El Govern ha carregat amb duresa contra Bildu i ha titllat aquestes paraules de “negacionisme incompatible amb la democràcia”. Tot i això, no contempla alterar la relació amb aquesta formació al Congrés dels Diputats i seguirà buscant el seu suport per tirar endavant les seves iniciatives.

La portaveu del Govern i ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, ha afirmat que tots els espanyols "saben molt bé" que ETA va ser una banda terrorista i considera que no reconèixer-ho és "covard" i a més suposa un absolut menyspreu per les víctimes.

"Sens dubte mostra un negacionisme incompatible amb la Història del nostre país i amb la democràcia que va ser qui va derrotar el terrorisme d'ETA", ha assenyalat a continuació durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'ha celebrat aquest dimarts a La Moncloa .

Tot i això, fonts governamentals assenyalen que seguiran buscant el suport de la formació liderada per Arnaldo Otegi per tirar endavant les seves iniciatives parlamentàries. Altres fonts de Moncloa defensen que el Govern el formen dos partits, PSOE i Sumar i no té un pacte amb Bildu sinó que es recolza en diferents forces parlamentàries per aconseguir majoria al Congrés.

Sense sorpreses al PP

El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo, ha assegurat aquest dimarts que "no ha de sorprendre" que Bildu no truqui "terrorista" a ETA perquè és el "partit hereu" de l'organització terrorista "per molt blanquejament" que faci aquesta formació o el mateix Pedro Sánchez.

En una roda de premsa al Congrés, Bendodo ha assegurat que "el que ha dit Bildu no ha de sorprendre ningú". "Bildu és el partit hereu d'ETA, per molt blanquejament que es produeixi en ells mateixos, o el mateix Pedro Sánchez", ha emfatitzat.

A més, el dirigent del PP ha recalcat que Sánchez és "president del Govern perquè Bildu va votar a favor de la investidura". "Si no, Sánchez no seria avui president del Govern. Per tant, el que diu el candidat del Partit Socialista al País Basc no s'ho creu ningú", ha proclamat, en al·lusió a les declaracions d'Eneko Andueza assegurant que no va facilitar en cap cas un Govern de Bildu després dels comicis de diumenge.