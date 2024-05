Nogueras carrega amb tot: ''Ara plora per un fang que el va beneficiar''

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha recordat el president del Govern, Pedro Sánchez, que necessita els seus vots per governar i li ha recriminat que hagi assumit l'existència del lawfare només després que una "gota" de l'"feller" del "fang" li hagi esquitxat a ell i la seva família i que ara "plori" davant una "màquina" de la qual anteriorment se'n va beneficiar, per exemple, quan es va activar contra els independentistes catalans.

Així ho ha fet saber durant la seva intervenció al Ple del Congrés, en un discurs en què ha acusat Sánchez de "plorar" però "no actuar" davant l'existència d'aquesta maquinària política, mediàtica i judicial que, segons Nogueras, ell mateix "va alimentar".

"Vostès estan de fang fins a dalt", ha sentenciat, recordant les notícies falses sobre els comptes bancaris de Xavier Trias que, ha dit, li van costar l'Alcaldia de Barcelona que va passar a mans d'Ada Colau i el PSC. També ha incidit que ara el socialista Jaume Collboni governa a la capital catalana "gràcies als vots del PP", a qui Sánchez "acusa d'estar darrere de la policia patriòtica que està assetjant la família".

"Electoralisme i debilitat"

Nogueras ha retret a Sánchez que es prengués cinc dies per reflexionar sobre el 'lawfare' just abans de l'inici de la campanya catalana i li ha recalcat que "un líder ha de ser mentalment fort" i que, amb aquesta decisió, va demostrar " debilitat". "Plora però no actua", li ha deixat anar, demanant-li que no es quedi en una "mera estratègia electoral" i que impulsi "canvi" però per protegir "a tots" i no només a ell.

A més, ha fet una anàlisi de les eleccions catalanes, recalcant que el PSC "no té vots per formar govern" i que no ha trencat la majoria independentista perquè només compta amb 42 diputats de 135, un 31% del Parlament, encara menys, ha dit, del 34% del Congrés que ocupa la bancada socialista.

"Està pitjor a Catalunya que aquí i aquí està pels pèls", ha afegit, tot recordant que no seria president sense els set vots de Junts, i que no va ser ell qui va guanyar les eleccions del mes de juliol passat.

"Sempre necessita altres"

Nogueras ha reptat Sánchez a "desmentir" els que, com ella, creuen que "només li interessa el poder i s'aliarà amb qui faci falta només per conservar-lo". "Vostè treu pit, amb prepotència, però per governar a Espanya o Barcelona o intentar-ho a Catalunya sempre necessita els números dels altres", ha incidit.