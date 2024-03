Nogueras avisa els jutges de les conseqüències de no aplicar la llei d'amnistia

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat els jutges espanyols que prevaricaran si no apliquen la llei d'amnistia quan entri en vigor, mentre que ha sostingut que la norma ja no dependrà de la "imaginació i fabulació" de la "cúpula judicial" perquè s'ha "internacionalitzat" i no depèn del codi penal d'Espanya.

Així ho ha expressat en una entrevista a TVE, en què ha sostingut que l'amnistia, després dels canvis acordats amb PSOE i ERC, té com a "referent" del delicte de terrorisme a la normativa europea i té inspiració en l'informe preliminar de la Comissió de Venècia, que assenyala que la mesura de gràcia “s'ha d'aplicar”.

"Aquesta llei, com ha dit també la Comissió de Venècia al seu informe preliminar, s'ha d'aplicar. Veurem a veure si hi ha algun jutge que estigui disposat a prevaricar, en tot cas, per no aplicar aquesta llei", ha advertit la dirigent de Junts, descartant que la judicatura tingui dificultats per aplicar l'amnistia.

Nogueras s'ha congratulat que la norma ara "està com havia de ser" i que abans "tenia forats" perquè depenia de la interpretació dels jutges a Espanya.

"Apel·lant al Codi Penal espanyol es permetia aquesta imaginació i fabulació que existeix a gran part de la cúpula judicial espanyola", ha afegit, indicant que s'ha pogut arribar a un acord "baixant a la realitat i pujant la qualitat de la llei".

A parer seu, "molts independentistes" i persones que han defensat la independència de Catalunya estan acusats de terrorisme "només pel fet" d'haver-se manifestat, i aquests canvis a l'amnistia deixen clar que "un terrorista no pot ser algú que es manifesta , encara que sigui independentista" perquè la legislació europea esgrimeix el que "és un terrorista i què fa un terrorista".

Preguntada sobre si la seva formació ha abandonat la via unilateral, Nogueras ha afirmat que han deixat "molt clar" que no renuncien "a res", si bé ha insistit que "una vegada totes aquelles persones que estan injustament acusades puguin tornar a la normalitat "podrà començar a partir d´aquí "un diàleg polític d´igual a igual".