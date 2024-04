Les normes de Memòria de PP i Vox: això és el que farà el Govern central amb elles

El Govern recorrerà davant de diverses institucions europees i internacionals les iniciatives autonòmiques sobre Memòria, impulsades pels governs de coalició de PP i Vox a Aragó, Castella i Lleó i el País Valencià; en considerar que són contràries als valors recollits a la Llei de Memòria Democràtica aprovada la passada legislatura per l'Executiu de coalició de PSOE i Unides Podem.

En concret, el Govern de Pedro Sánchez elevarà aquesta qüestió --"per la seva gravetat"-- davant del Relator especial sobre Veritat, Justícia i Reparació i el Relator d'Execucions Extrajudicials de Nacions Unides, davant del Parlament Europeu i també davant del Consell de Europa, segons han indicat fonts de Moncloa.

A més, el Govern ja ha anunciat aquesta setmana que recorrerà davant del Tribunal Constitucional si aquestes comunitats no retiren els punts de les iniciatives que al seu parer vulneren l'esperit de la Llei de Memòria.

A les Nacions Unides, el Govern recorrerà a tots dos relators perquè avaluïn la conformitat d'aquestes mesures "amb les millors pràctiques internacionals i els compromisos internacionals adquirits per Espanya en matèria de Drets Humans", segons indiquen les fonts esmentades.

A l'Eurocambra, promouran iniciatives per incloure a l'ordre del dia del ple del Parlament per al seu debat i votació per part del Grup dels Socialistes i Demòcrates.

Així mateix, al Consell d'Europa, invocaran "la possible violació de diverses disposicions del Conveni de Drets Humans" ia més promouran un debat urgent a l'Assemblea Parlamentària d'aquest organisme "per analitzar la derogació de les lleis de memòria democràtica aprovades per les comunitats autònomes governades per PP i Vox".

El Govern, a més, informarà la Secretaria General del Consell d'Europa i el Comissari de Drets Humans "per posar-los en coneixement de la gravetat de la situació".

Finalment, demanarà l'elaboració d'un informe sobre la situació de la memòria democràtica a Espanya davant l'aprovació de "lleis de derogació" per part dels governs autonòmics de PP i Vox.