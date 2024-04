Nova campanya vomitiva de Vox contra els immigrants a Catalunya

Vox ha encarat la campanya per a les eleccions del 12 de maig a Catalunya oferint el millor que saben fer, generar odi i intentar apallissar mediàticament els col·lectius amb menys privilegis.

La formació de Santiago Abascal ha decidit omplir Catalunya de cartells on demanen el vot el 12M per aconseguir un "bitllet -d'avió- de tornada per a il·legals". "¿Delinqüents al teu barri? Nosaltres tenim el seu bitllet de tornada!", assegura Vox en un cartell que està omplint les parets de molts municipis catalans.

Amb aquest gest, Vox fa un nou triple salt mortal associant directament la immigració amb la delinqüència. A més, torna a mostrar el perfil més pervers de la formació que, emulant aquests peixos que recullen escombraries al fons de les peixeres, intenta captar vots apel·lant a les emocions més baixes que puguin existir a la societat.

ERC denuncia el cartell i la Junta Electoral n'ordena la retirada

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha acordat incoar un expedient sancionador a Vox i els ha exigit retirar els cartells de la seva campanya 'Bitllet de tornada per a il·legals' per incomplir la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg).

La resolució ha tingut lloc a partir d'una denúncia d'ERC, i la Junta Electoral assegura que Vox ha complert l'article 53 de la Loreg, que prohibeix la realització de propaganda electoral "fins a l'inici legal de la campanya".

Al cartell apareix una hostessa amb dos bitllets d'avió a la mà on es pot llegir '12 de maig. Bitllet de tornada per a il·legals', i al costat un altre lema: 'Delinqüents al teu barri? Nosaltres tenim el vostre bitllet de tornada!'.

"Ha de retirar el cartell, els fullets i la publicació a la xarxa social", ha defensat la Junta Electoral, que també ha sostingut que la infracció té prou gravetat perquè sigui procedent incoar un expedient sancionador.

Tot i això, la Junta Electoral "no aprecia que el missatge difós pugui ser clarament constitutiu d'un delicte d'odi", com denunciava ERC, i per tant no posarà els fets en coneixement del Ministeri Fiscal, encara que afirma que ERC pot emprendre accions en aquest sentit.