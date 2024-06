Nova carta de Sánchez: titlla de 'grotller muntatge' la imputació a la seva dona

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha titllat de "grotller muntatge" les acusacions contra la seva dona, Begoña Gómez, que atribueix a "associacions ultradretanes", i ha reiterat en una nova carta a la ciutadania que la seva decisió de continuar al capdavant del Executiu és "més ferm que mai".

Reproduïm a continuació de forma íntegra la carta:

"Nova carta a la ciutadania. La meva dona i jo hem tingut coneixement avui mateix, a través dels mitjans de comunicació, de la citació a Begoña com a investigada el proper dia 5 de juliol.

Aquesta decisió s'anuncia només cinc dies abans que se celebrin eleccions al Parlament Europeu, cosa que resulta estranya. Habitualment s'ha seguit la regla no escrita de no dictar resolucions susceptibles de condicionar el desenvolupament normal d'una campanya electoral i, per tant, el vot dels ciutadans. En aquest cas, és evident que aquesta pràctica no s'ha respectat.

Deixo el lector extreure'n les pròpies conclusions.

Voldria traslladar-vos que tots dos estem absolutament tranquils. No hi ha res darrere d'aquesta acusació, només un grotller muntatge impulsat per les associacions ultradretanes demandants.

Tot i així, hi ha una lectura política que em veig en l'obligació de compartir amb vostè.

Com ja recordarà, en la meva carta anterior vaig denunciar la deriva d'una coalició reaccionària capitanejada pel Sr. Feijóo i el Sr. Abascal -o pel Sr. Abascal i el Sr. Feijóo, tant munta monta tant-, per usar tots els mitjans al seu abast per tal de fer fallida en el pla polític i personal. El seu objectiu és que jo renunciï, que dimiteixi. Fins i tot, com vam saber ahir, intentar forçar la meva sortida de la Presidència del Govern amb una moció de censura mitjançant una aliança contra natura. Tot els val.

El que no van aconseguir a les urnes, pretenen assolir-ho de manera espúria.

També sabia que, a mesura que augmentés la frustració i la impotència d'aquesta coalició reaccionària, el ritme de la màquina del fang no pararia, sinó que s'acceleraria. Davant d'aquesta certesa, em vaig preguntar si valia la pena o no continuar en l'exercici de les meves responsabilitats.

Vull dir-li que la meva decisió de continuar al capdavant de la Presidència del Govern és més ferma que mai. Que la tasca que té el Govern de coalició progressista és més necessària que mai.

El nostre horitzó roman inalterable: consolidar la puixança del creixement econòmic i la creació d'ocupació, com avui acabem de conèixer, redistribuir els fruits d'aquest creixement entre la classe mitjana i els treballadors per lluitar contra la injustícies més gran, que és la desigualtat; regenerar la vida democràtica reivindicant el joc net per sobre del fang que alguns pretenen escampar, avançar en drets i en llibertats sense fer un pas enrere; i contribuir a la pau al món, amb especial atenció a Ucraïna i Palestina.

Aquests propers dies, vostè serà testimoni d'una acurada coreografia dissenyada per la coalició ultradretana per intentar condicionar les eleccions i debilitar el Govern.

La Begonya i jo sabem perfectament per què l'ataquen. Cap dels dos som ingenus. Ho fan perquè és la meva parella.

Ella és una dona treballadora i honesta que reivindica el seu dret a treballar sense renunciar-hi per les responsabilitats del seu marit. Dret que jo defenso en la meva vida familiar i pel que treballo com a president del Govern d'Espanya per garantir que homes i dones tinguem les mateixes oportunitats i els mateixos drets.

Aquests dies llegireu i escoltareu molt soroll i encara més fúria en tabloides digitals nascuts per propagar bulls, en platós de tertúlies televisives i radiofòniques al servei d'amplificar aquesta desinformació, i en tribunes on s'esquinçaran les vestidures el Sr. Feijóo i el Sr. Abascal. Tot, mentida. Una gran mentida. Un més. Pel que fa a mi, no tinc cap dubte que no em faran fallida.

I, atès que intenten interferir en el resultat electoral del proper dia 9 de juny, tant de bo els seus promotors -el Sr. Feijóo i el Sr. Abascal-, trobin la resposta que mereixen a les urnes: condemna i rebuig a les seves males arts" .

Queden uns dies de soroll abans de les eleccions i uns quants més abans de l'estiu. Però també queden més de tres anys de govern, de progrés i d'avenços.