Nova notícia falsa contra Pedro Sánchez: El jutge no ha imputat Begoña Gómez

Aquest dijous el diari digital dirigit per Eduardo Inda, Okdiario, ha publicat la informació sobre una presumpta imputació a la dona del president del Govern per corrupció i tràfic d'influències. El mitjà ha publicat la pantalla d'un document judicial on apareix el nom de Begoña Gómez a l'apartat d'"investigat", però segons sembla OkDiario hauria malinterpretat el document.

"Ara mateix, d'aquesta notícia no es pot desprendre que estigui imputada o investigada", ha dit el jutge Joaquim Bosch, magistrat portaveu de Jutges per la Democràcia. "És una diligència d'ordenació en què simplement el lletrat de l'administració de justícia pren nota que hi ha hagut una personació d'una acusació popular", ha sentenciat el jutge.

És a dir, ha estat el secretari judicial, que sembla que en empara a les seves competències ha dictat aquesta "diligència".

Les diligències són resolucions en què es deixa constància d'aquells actes que tenen una transcendència processal en un procediment judicial, i aquesta pot ser de "constància" la finalitat de la qual és deixar reflectit que ha tingut lloc un acte o fet amb transcendència processal.

Quelcom molt diferent d'una resolució d'un jutge. I en aquest sentit Bosch ha concretat afirmant el següent: “hi ha unes plantilles als jutjats amb un encapçalament on es va emplenant com en un formulari el denunciant, el denunciat, el procurador, l'advocat, i simplement consta que és la persona denunciada contra la que s'està seguint l'actuació judicial, però no s'imputa cap delicte".

Perquè Begoña Gómez estigués investigada o imputada, el jutge hauria d'haver emès un altre tipus de document. "Perquè algú estigui com a investigat el jutge instructor ha de treure una resolució citant-ho a declarar amb totes les garanties i assistit d'advocat, i això no es desprèn en absolut d'aquest document", ha apuntat Joaquim Bosch.

El PP, tot esperant una decisió judicial

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que el PP esperarà a conèixer quins són els passos que va fent el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, abans de decidir si el Grup Popular la truca o no a comparèixer a la comissió d'investigació del Senat.

"Deixarem que el jutge que està instruint aquest cas, ja que ens aclareixi si hi ha responsabilitat penal de la dona del president del Govern. I sobre la base d'això, prendrem decisions posteriors", ha declarat Feijóo en una entrevista a Telemadrid, que ha recollit Europa Press.

Feijóo ha assenyalat que ell no té "cap interès" a cridar-la a comparèixer i ha afegit que així ho ha dit "des del principi", subratllant que la seva formació fa setmanes que demana que el president del Govern ofereixi explicacions "en una roda de premsa i al Congrés".

Feijóo ha criticat que la dona del president pugui "signar cartes de recomanació a favor d'empreses" que es presenten a concursos i opten a contractes amb el Govern. "Com la dona del president té una sèrie d'activitats que estan finançades per algunes empreses?", s'ha preguntat.