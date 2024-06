Obren els col·legis electorals a Catalunya amb normalitat

Els col·legis electorals per a les eleccions europees d'aquest diumenge a Catalunya han obert a les 9 com estava previst en constituir-se "amb normalitat", informa en un comunicat la Delegació del Govern a Catalunya. No hi ha hagut incidències remarcables i els contratemps s'han solucionat "abans de l'obertura de les escoles o en un breu espai".

Els locals han estat oberts des de les 8 per constituir les taules i verificar que tot el material electoral estava disponible. Un total de 5.713.157 electors a Catalunya estan cridats a les urnes: s'han habilitat 2.934 col·legis electorals i 8.872 meses als 947 municipis.

Províncies

Per províncies, la distribució és de 1.605 col·legis i 6.472 taules a Barcelona; 631 col·legis i 1.048 taules a Tarragona; 386 col·legis i 868 taules a Girona; i 312 col·legis i 484 taules a Lleida. A Barcelona hi poden votar 4.315.860 persones, a Girona 565.473, a Lleida 321.586 ia Tarragona 510.238. Hi ha mobilitzats 9.853 agents de policia: 867 de Policia Nacional, 1.156 de Guàrdia Civil, 4.910 de Mossos d'Esquadra i 2.920 de policies locals.