per Redacció CatalunyaPress

La jutgessa d'Instrucció número 19 de Madrid ha incoat diligències prèvies per dos presumptes delictes de defraudació tributària i un presumpte delicte de falsedat en document mercantil contra Alberto GA, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i quatre persones més .

Les diligències s'incoen en una interlocutòria, a la qual va tenir accés Europa Press , després de la denúncia formulada pel Ministeri Fiscal, recaiguda en aquest òrgan judicial per torn de repartiment i que ara admet aquesta magistrada. La jutgessa acorda que se'ls citi a declarar com a investigats.

La investigació se centra en els suposats indicis delictius sobre fets relatius a l'impost de societats corresponents als exercicis dels anys 2020 i 2021 i d'un presumpte delicte de falsedat en document mercantil en haver aportat unes factures que no es corresponen amb serveis realment prestats i aportats amb la finalitat de minorar la quota tributària a satisfer.

A la interlocutòria, la jutgessa raona que suposadament i "com a conseqüència d'aquestes conductes defraudatòries, el contribuent ha deixat d'ingressar a la Hisenda Pública estatal per l'Impost de Societats de 2020 una quota de 155.000 euros i per l'impost de societats de 2021, una quota de 195.951 euros, delictes penats a l'article 305.1 del Codi Penal en concurs medial amb un delicte de falsedat en document mercantil, de l'article 392.1 en relació amb l'article 390 del Codi Penal».

La Fiscalia va investigar els fets arran d'un informe de l'Agència Tributària que advertia d'un presumpte frau fiscal en detectar-se durant una investigació "unes despeses ficticies basades en factures emeses per diverses societats".

"Despeses que no es corresponen amb serveis realment prestats i tot això amb la finalitat d'ingressar a l'erari públic menor quantitat de la que li corresponia abonar per l'Impost de Societats dels Exercicis 2020 i 2021", recull la denúncia del fiscal.

El 22 de gener passat, la Fiscalia va rebre de la de l'Agència Tributària un informe referit a l'entitat Maxwell Cremona Enginyeria i Processos Societat per al Foment del Medi ambient del qual es dedueix "determinades dades i indicis sobre fets relatius a l'impost sobre societats corresponent a els exercicis de l'any 2020 i 2021 que poguessin resultar constitutius de delicte”.

L'informe parlava de dos delictes contra la Hisenda Pública en resultar "un frau tributari quantificat per la Inspecció d'Hisenda en quantia superior a 120.000 euros i un presumpte delicte de falsedat en document mercantil en haver aportat unes factures que no es corresponen amb serveis realment prestats i aportades amb la finalitat de minorar la quota tributària a satisfer”.

Arran d'aquest informe, la Fiscalia va acordar el 23 de gener passat obrir diligències d'investigació, cosa que ha derivat en la presentació de la denúncia esmentada als jutjats d'instrucció de Madrid.

Segons el fiscal, la direcció de la societat en el període comprovat era a càrrec d'un administrador únic Alberto GA, parella de la presidenta regional. Per part de lAgència Tributària es van iniciar actuacions de comprovació el dia 12 de maig de 2022.

En el curs d'aquestes actuacions de comprovació per a l'impost sobre societats dels exercicis 2020 i 2021 de la societat esmentada, segons la denúncia, "s'ha detectat que aquesta societat, amb la finalitat d'eludir la seva tributació, davant l'increment del volum de negocis que havia experimentat en aquests exercicis, va dur a terme determinades conductes, amb l'única finalitat de reduir aquesta tributació"