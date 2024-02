Pablo Iglesias rotund: 'Sumar és un projecte polític que no funciona'

per Purificació González Pérez

Després d'escrutar el 100% dels vots, el PP d'Alfonso Rueda va tornar a alçar-se com a vencedor a les eleccions del 18F, aconseguint novament la majoria absoluta amb 40 escons.

La garrotada va ser per al PSdeG (PSOE), que va caure fins als 9 escons .

Però els pitjors resultats van ser per a Sumar, que no va aconseguir representació al Parlament gallec ni tampoc Podem.

Pablo Iglesias, va qualificar el resultat del BNG com un triomf que el 'consolida com l'opció de l'esquerra per a les eleccions autonòmiques'

Iglesias ataca Díaz i Sumar sense pietat

'Malgrat tractar-se de la terra de la pròpia vicepresidenta, Yolanda Díaz... els de Díaz no només no han aconseguit ampliar la seva base electoral sinó que l'han reduït a la meitat' ha sentenciat.

Afegint a la seva anàlisi 'Si Sumar ja va perdre set escons al Congrés... es confirma la seva tendència descendent i es demostra que estem davant d'un projecte polític que no funciona'.

Pablo Iglesias considera que "la moral de la militància a Galícia no ha sortit tan tocada com es podria esperar gràcies a l'esforç realitzat".

L'exlíder de la formació morada atribueix el resultat de Podem assenyala que els votants "davant la perspectiva que l'exercici d'un vot dual pogués acostar la perspectiva d'un canvi a la Xunta", cosa que ell no entona cap mea culpa.