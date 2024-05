Page es passa a les files del PP i anuncia que podria portar l'amnistia al TC

Estranys moviments interns al partit socialista. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha decidit alinear-se amb el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo i ha assegurat que el Govern regional demanarà "aquesta setmana" al Consell Consultiu de la regió un informe sobre la Llei d'Amnistia aprovada aquest dijous al Congrés dels Diputats, amb el "desig" que doni "via lliure" perquè la regió "es defensi" al Tribunal Constitucional davant del que considera "una agressió al concepte d'igualtat".

García-Page, durant el seu discurs amb motiu de l'acte institucional pel Dia de la Regió, ha assegurat que es demanarà al Consell Consultiu que "indagui amb claredat, amb independència, amb normalitat constitucional" quines són les possibilitats que es pugui produir aquesta "defensa" davant del Tribunal Constitucional.

"Aquest seria el meu desig i entenc que ha de ser el desig de la immensa majoria, netament, independentment de l'opinió que puguin tenir, que aquest dubte que es pot tenir quedi clar. Aquestes són les normes i les regles del joc i són les que pretenc defensar, per si algú pot tenir algun dubte sobre si m'importa més la meva organització política o qualsevol altre tipus d'interès”, ha continuat.

García-Page ha justificat aquesta decisió que com a president té l'"obligació" de "vetllar clarament per si qualsevol norma, la que sigui a Espanya, afecta els interessos d'aquesta regió i, particularment, els nostres interessos directes i les nostres competències" .

El president autonòmic ha reconegut que “en democràcia cal acceptar el que es digui majoritàriament encara que discrepi” però ha mantingut que la seva posició, que és “coneguda”, és de discrepància “de fons”, no només constitucional.

"Uns es barallen per si ha estat perdó, altres per si és una victòria. Victòria no, però he de dir que el perdó no es contracta. Es dóna o no es dóna, però no es fa a canvi de res i menys a canvi d'un xantatge", ha abundat.