Page (PSOE) considera que la Llei d'Amnistia és un 'xantatge'

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha considerat que la Llei d'Amnistia és un "xantatge" ja que, segons ell, els afectats no només voten el seu propi perdó, sinó que ho redacten.

"És lamentable, i passarà factura", ha respost Page després de ser preguntat sobre l'aprovació de la mesura de gràcia, en una entrevista publicada aquest dissabte a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

Sobre la proposta de finançament singular per a Catalunya, el president ha assegurat que no es planteja com una aspiració d'obtenir més finançament, sinó com a pas clau per a la independència, i ha criticat que l'objectiu d'aquesta proposta sigui "per trencar el país" .

Tot i opinar d'una forma tan diferent respecte a la del gruix major del seu partit, Page ha apuntat que no se sent sol: "Opino sobre qüestions que afecten directament o indirectament els ciutadans als quals em dec. No tinc intenció de representar ningú al PSOE".

Preguntat per si després de l'amnistia creu que vindrà el referèndum, el dirigent ha assenyalat que “amb la llei que s'ha aprovat tinc la sensació que encaixa molt més ara el cas de terrorisme que abans. La llei es fa amb una advertència molt clara de l'independentisme que això tornarà a començar, per tant, discuteixo la utilitat. Es fa per necessitat. Però el referèndum és inviable".

'Cas Koldo'

"Ha començat anomenant-se Koldo i no tinc res clar que acabi amb el mateix nom", ha assenyalat Page sobre la causa sobre la presumpta trama que hauria pagat comissions per aconseguir adjudicacions per a la venda de màscares a la pandèmia.

Sobre la possible implicació del candidat del PSC a les catalanes, Salvador Illa, ha afirmat que "és una persona molt neta" que representa el seny català.

També ha criticat que "intentaran" implicar Illa a la trama per afectar la seva campanya electoral.