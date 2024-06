Page fa una crida a la participació i demana votar ''en clau europea''

El president de Castella-la Manxa i secretari general del PSOE a la regió, Emiliano García-Page, ha volgut fer una trucada al vot aquest diumenge en què se celebren les eleccions al Parlament Europeu i ha demanat votar "en clau europea" .

En declaracions als mitjans després d'anar a votar a Toledo, García-Page ha reconegut "no amb humilitat, sinó amb orgull", que "una part substancial de tot el que ha progressat Castella-la Manxa les últimes dècades, i també a aquests anys, es deu a Europa" perquè "s'estan gestionant molts fons europeus".

"Més enllà de dir quines són les majories a Europa i decidir qui governa a Brussel·les, per a una terra com la nostra segueix sent indispensable comptar amb una Europa forta". D'aquesta manera, ha finalitzat insistint que aquestes eleccions "són tan nostres com moltes altres" tot i que "pugui semblar que el govern no és a Espanya" sinó en "un altre lloc". "No deixa de ser una capital i una part també de la nostra sobirania", ha postil·lat.

Per part seva, l'actual europarlamentària socialista i candidata a la reelecció, Cristina Maestre, que ha exercit el seu dret al vot a Daimiel (Ciudad Real), ha demanat votar "amb alegria, a favor d'Europa, a favor de la democràcia ia favor de la convivència i el respecte als altres”.

Maestre ha demanat a les ciutadanes i als ciutadans "que surtin al carrer", que votin "no amb les entranyes, no amb l'odi, sinó per avançar cap a un món més obert, tolerant i just" i, amb això, que ajudin a promoure ia enfortir una Europa “més sòlida i més consolidada”.

Com ha estat fent durant la campanya electoral, en què el PSOE a Castella-la Manxa ia Espanya "ha tingut una actitud molt propositiva", la candidata socialista ha recordat que "ens estem jugant molt a Europa" i que aquest dia tots tenim la possibilitat de decidir si volem enfortir un projecte “que ens ha donat moltíssim”.

Amb tot, ha traslladat la defensa de la participació democràtica que fa que s'enforteixi la democràcia i ha subratllat que el sentit del vot és "essencial" per traslladar un missatge de fortalesa cap a un projecte que ha modernitzat molt Castella-la Manxa.

Maestre ha desitjat que tant de bo i el resultat d'aquest diumenge sigui que hi ha molta participació i que els ciutadans finalment hagin "votat en positiu" per una societat "més oberta, més sòlida pel que fa als nostres valors democràtics i que aposti per una convivència sana" , ha conclòs.