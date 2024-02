El Parlament Europeu amonesta l'expresident balear José Ramón Bauzá

per Redacció CatalunyaPress

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha anunciat aquest dimecres 28 de febrer una amonestació a l'eurodiputat de Ciutadans José Ramón Bauzá per un cas d'assetjament psicològic a un assessor parlamentari que el va denunciar davant de la institució.

"He decidit imposar una sanció com a resultat del seu comportament cap a un assessor que constitueix un cas d'assetjament psicològic", ha anunciat la 'popular' maltesa a l'inici de la sessió parlamentària a Estrasburg. En concret, Metsola ha aplicat una amonestació contra el que va ser president de les Balears. Es tracta de la sanció més lleu i no comporta suspensió de sou i feina o pèrdua de dietes.

El mateix Bauzá ha decidit no recórrer la mesura, tal com ha confirmat la presidenta de l'Eurocambra.

El pas de la presidenta del Parlament Europeu arriba després de constatar-se l'assetjament del parlamentari taronja, ja que, com ha recordat ella mateixa, el reglament de la institució preveu que només es podrà adoptar una decisió motivada una vegada establerta l'existència d'un assetjament de conformitat amb el procediment administratiu intern aplicable a l'assetjament ia prevenció.

La sanció es basa en alguns comentaris inadequats i ordres contradictòries de l'eurodiputat a l'aleshores assessor, ha pogut saber Europa Press , si bé el Comitè Consultiu del Codi de Conducta no ha pogut demostrar totes les queixes del denunciant pel que acorda un retret públic que no té aparellada una sanció econòmica o parlamentària.

Pel que fa a la decisió de no apel·lar la decisió del Comitè Consultiu, fonts parlamentàries asseguren que l'eurodiputat només podia recórrer la sanció, que no té implicacions pràctiques, i no es pot reobrir el procés.

El Comitè Consultiu del Codi de Conducta del Parlament Europeu des de feia mesos analitzava la denúncia contra l'eurodiputat de Ciutadans per assetjament laboral a un dels seus assessors parlamentaris. Aquest òrgan estudia les queixes per assetjament psicològic i sexual i és l'encarregat de prevenir aquests episodis a la institució europea.

El Comitè treballa en règim de confidencialitat i, una vegada conclosa la investigació, en remet el dictamen i les possibles sancions al president del Parlament Europeu. Al no haver apel·lat la decisió, la sanció contra Bauzá és ferma.