El Parlament nega un minut de silenci a l'agent català assassinat a Barbate

per Purificació González Pérez



El Parlament català ha desestimat aquest dimarts celebrar un minut de silenci pels dos guàrdies civils assassinats a Barbate.

Els agents van ser envestits per una narcolanca el cap de setmana passat, malgrat que un era català.

La majoria dels grups creuen que aquest cas no compleix el criteri institucional estipulat per fer minuts de silenci al Parlament.

El grup parlamentari Vox és qui va presentar a la Junta de Portaveus la proposta de declaració institucional en suport als dos agents de la Guàrdia Civil assassinats a Barbate.

Posteriorment Ciutadans ha proposat fer el minut de silenci per mostrar el suport a les víctimes i les seves famílies.

La iniciativa hi han votat a favor els grups de Vox i PP. El seu suport ha estat insuficient per estar en inferioritat de vots a la Junta de Portaveus.

Per a la majoria de partits polítics catalans el Parlament no és el lloc per mostrar cap posicionament polític sobre un assassinat ocorregut al Camp de Gibraltar.

Vox i el PSC s'embranquen en una discussió

Davant el rebuig de la seva proposta Vox ha criticat amb duresa el PSC.

Mentre que els socialistes catalans han lamentat allò que consideren una instrumentalització dels cossos i forces de seguretat.

Fonts del PSC, s'han mostrat molestes que se'ls imputi a ells una cosa que també afecta la resta de grup parlamentaris.

Però han volgut deixar clar el suport incondicional "a les víctimes i els seus familiars".