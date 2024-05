La participació a les eleccions a les 18:00h continua sent superior a la del 2021

Ja arribem a les darreres hores d'aquesta jornada electoral per triar els diputats que s'asseuran al Parlament català a la propera legislatura.

Després d'obrir pràcticament tots els col·legis electorals amb puntualitat, a les 9.15, i amb normalitat, les dades de participació superen considerablement les de les darreres eleccions.

La participació en aquest 12M s'ha situat en un 45,80% amb dades fins a les 18.00 hores, uns 0,19 punts percentuals més que en els comicis del 2021, segons dades de la Generalitat recollides per Catalunya Press .

Per territoris, la participació ha crescut respecte del 2021 a Barcelona un 0,45% ia Tarragona un 1,24%. Per contra, cau a Girona un 1,29% ia Lleida, un 2,72%. Dues caigudes sorprenents tenint en compte que les eleccions del 2021 es van realitzar enmig de la pandèmia per Covid-19.

La comarca on hi ha hagut menys participació és la Val d'Aran, on només ha votat el 34,76% de la població a les 18.00 hores. Tot i aquesta baixa participació, continua sent superior que a les eleccions de 2021. De fet, a gairebé tots els pobles de la comarca ha crescut el nivell de participació, destacant un ascens de més del 26% a Bausén. Per contra, la participació cau un 3,75% a Naut Aran.

Les juntes electorals estudien ampliar lhorari de votació

ERC i Junts han decidit demanar a les juntes electorals provincials (JEP) que es prolongui la jornada electoral d'aquest diumenge per la incidència generalitzada a Rodalies després d'un robatori de coure, han informat els dos partits.

Junts preveu demanar a les quatre juntes electorals provincials una sol·licitud d'ampliació de la jornada.

Pel que fa a Esquerra, preveu demanar-ho a la Junta Provincial de Barcelona ia la de Tarragona.

Han quedat constituïdes el 100% de les meses electorals

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha informat aquest diumenge en roda de premsa que el 100% de les meses electorals han quedat constituïdes cap a les 10.15.

En total, 6.491 taules estan en funcionament a Barcelona, 868 a Girona, 547 a Lleida i 1.034 a Tarragona.

El 8,3% de les persones censades a l'estranger ha pogut exercir el dret a vot i el vot per correu ha assolit nivells de prepandèmia, han explicat al Parlament Plaja i la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà.