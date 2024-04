La participació a les eleccions basques, al punt de mira després del 2020

Les eleccions basques del 2024 s'estan celebrant aquest diumenge 21 d'abril, amb un punt a tenir en compte. Les darreres, el 2020, van oferir una xifra de participació molt baixa. Concretament, va baixar al 59,6%, marcant la xifra més baixa des del 1994. Aquest fenomen es va atribuir a diverses raons, incloent-hi les restriccions per la pandèmia de Covid-19 i la celebració de les eleccions en ple mes de juliol, coincidint amb el període de vacances per a molts espanyols.

La comparació amb les eleccions anteriors del 2016 és reveladora, ja que aquest any també s'havia evidenciat una disminució en la participació, però el declivi va ser encara més pronunciat el 2020, amb una caiguda total de 7,2 punts percentuals. Aquest declivi es va manifestar de manera generalitzada a les tres províncies basques. Àlaba (Araba), Biscaia (Biscaia) i Guipúscoa (Guipúscoa) van registrar descensos significatius en el nombre de votants, amb diferències notables en comparació de les eleccions prèvies.

Per exemple, a Àlaba (Araba), la participació el 2020 va ser del 50,6%, i va baixar més de 9 punts respecte al 2016. A Biscaia (Biscaia), es va registrar un 52,4% de participació el 2020, 8 punts menys que el 2016, mentre que a Guipúscoa (Guipúscoa) es va assolir un 54,5%, cosa que representa 4,8 punts menys que el 2016. Aquestes xifres mostren un clar patró de desinterès o dificultat per mobilitzar els votants en les eleccions més recents. Amb aquestes xifres, les eleccions del 2024 es presenten molt rellevants. Seguirà la baixa participació? O es revertirà?

A l'altra cara de la moneda, hi ha eleccions basques amb participacions altes. Per exemple, a les eleccions de 2001 es va assolir el 78,97%. Tot i això, aquesta tendència d'alta participació no es va mantenir en el temps, ia mesura que van avançar les dècades, es va observar una disminució gradual en el nombre de votants que acudien a les urnes a les eleccions autonòmiques basques. Això va culminar en la fita històrica esmentada de baixa participació el 2020, on el percentatge de votants va ser inferior al 59,6%, marcant un punt d'inflexió a la història electoral de la regió.