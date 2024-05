El partit a què Puigdemont tanca la porta a l'hora de pactar després de les eleccions

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha rebutjat pactar amb el candidat socialista, Salvador Illa, i creu que ERC i Comuns recolzaran un tripartit per formar “un govern d'esquerres catalanes i espanyoles”.

"Nosaltres no pactarem amb el senyor Illa. El senyor Illa hauria d'explicar: ¿pactarà amb els Comuns? Pactarà amb ERC per fer un govern tripartit a Catalunya que ja sabem com acaben?", ha preguntat en una roda de premsa aquest dijous organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Ho ha dit en referència a les declaracions que ha realitzat Illa aquest mateix dijous, afirmant que no descarta pactar amb Junts després dels comicis si aquests no prioritzen la independència: “A qualsevol preu serà molt difícil, però esperarem ja veurem per quin camí opten i per què”.

"El senyor Illa no sé si pensa posar-se en contracte amb mi o no, però ha tingut moltes ocasions per fer-ho tot aquests anys i no ho ha fet", ha recordat, i ha dit textualment que no li treu la son el que pugui fer Illa pel que fa al seu cas personal.

Així, Puigdemont ha insistit que cap vot de la seva candidatura servirà per fer president Illa, i ha afirmat que la credibilitat que li mereix el socialista "és exactament zero".

A més, ha demanat a ERC que s'expressi amb claredat sobre les seves intencions després del 12 de maig: "Els vots d'ERC serviran en qualsevol circumstància per fer president el delegat del PSOE a Catalunya? Els nostres segur que no".

Partit independentista "amb capacitat de guanyar"

El candidat de Junts i expresident de la Generalitat es veu "en condicions de ser l'única candidatura independentista amb capacitat de guanyar i liderar", i constata un creixement a l'alça de la seva formació a les enquestes, per la qual cosa es veu capaç de disputar la victòria al PSC (que se situa en primera posició als sondejos).

Ha reiterat que veu opcions per ser investit en segona votació com a president, i ha afirmat que no serà cap de l'oposició perquè vol "assumir" la condició d'expresident.

Puigdemont considera que "refer la unitat (independentista) és essencial" i s'ha compromès a reunir els partits independentistes l'endemà de les eleccions ia trucar el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès.

D'altra banda, no contempla una repetició electoral perquè considera que no seria una bona notícia, però, si es donés el cas, ha afirmat que es tornaria a presentar com a candidat: “Seria la primera vegada en set anys que tindré igualtat de condicions amb els meus contrincants".

"Muntatge propagandístic" de Sánchez

Preguntat per la visita per sorpresa del president del Govern, Pedro Sánchez, a la Fira d'Abril de Catalunya aquest dimecres amb Illa, ha opinat que "forma part d'un muntatge propagandístic que ja fa dies que dura i cada cop més gent es dóna compte”.

Ha explicat que no ha parlat amb Sánchez aquests darrers dies, ni en els darrers anys: "Ni ens hem vist, ni ens hem intercanviat missatges, ni hem parlat tampoc per cap altre canal".