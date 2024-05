Els partits amb què Illa descarta ''de forma contundent'' parlar

El candidat del PSC a presidir la Generalitat a les eleccions del 12 de maig, Salvador Illa, ha demanat aquest dimarts als altres grups parlamentaris que "es defineixin" i tinguin una "visió constructiva" pel que fa als possibles pactes post electorals.

Així, s'ha mostrat favorable a "parlar amb tothom", a excepció de Vox i Aliança Catalana (AC), ja que no vol comptar amb els "discursos d'odi".

"Faré un pas endavant i demanaré a tothom que es defineixi. No vull comptar amb els discursos d'odi, ni d'Orriols --líder d'Aliança Catalana--, ni de Vox.

Però, amb els altres grups, demano que es defineixin i els demanaria que tinguin una visió constructiva i que em deixin governar”, ha assegurat el també exministre de Sanitat durant una entrevista a Onda Cero.

D'aquesta manera, ha assegurat que buscarà els suports necessaris per "sortir investit president i tenir una legislatura tan estable com sigui possible" i ha defensat que, "per sobre de tot, està respectar la voluntat dels catalans".

Tot plegat, el predisposa a "parlar amb tots els grups polítics", exceptuant aquells que, segons ha dit, "practiquen discursos d'odi", en referència a Vox i Aliança Catalana.

Així, davant de la possibilitat que no s'arribi a acord capaç d'assolir la majoria absoluta al Parlament, Illa ha destacat que una "repetició electoral és, en cert sentit, una falta de respecte als ciutadans" i ha recordat que els socialistes han ofert el seu suport al president de la Generalitat, Pere Aragonès, "quan els seus suports d'investidura han fracassat" a favor dels "interessos de Catalunya" durant aquesta legislatura.

"Vull saber què faran, si continuaran bloquejant, si continuaran generant inestabilitat, o si respectaran el resultat, si és que es confirma el diumenge 12 de maig a les urnes, la voluntat dels catalans i que sí que volen obrir un temps nou", ha postil·lat el líder dels socialistes catalans.

Alhora, preguntat sobre una possible volta de Puigdemont a Espanya abans que s'acabi la campanya electoral a manera de 'cop d'efecte', Illa ha mantingut que no creu en els cops d'efecte "els faci qui els faci" i ha defensat un " plantejament coherent i desenvolupat al llarg del temps”.