Patrícia Plaja demana que no hi hagi una repetició electoral

La portaveu del Govern de la Generalitat en funcions, Patrícia Plaja, ha instat aquest dimarts els partits polítics que ho puguin fer, segons ella, a fer "el que estigui al seu abast" per arribar a un acord i evitar una repetició electoral, així com allargar l'estat de provisionalitat del Govern en funcions.

"És important que aquells que puguin fer facin, negociïn, pactin i facin el que estigui al seu abast per veure si hi ha una entesa", ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

Ha afirmat que una repetició electoral "no seria el millor escenari per a Catalunya" i ha assegurat que tampoc no és bo que s'allargui la situació de provisionalitat de l'Executiu perquè --textualment-- no té les competències plenes per dur a terme tot allò que pot dur a terme un Govern en plenes funcions.

"El país necessita un Govern amb plenes funcions. El país necessita un president que sigui fruit de l'entesa d'una majoria", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha explicat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat al Consell Executiu al conjunt de consellers i conselleres treballar "fins a l'últim dia en què hi hagi un nou Govern".

"És l'encàrrec directe i clar que el president ha fet a la totalitat de les conselleres i els consellers", ha afegit la portaveu, que ha assegurat que l'Executiu estarà al servei de la ciutadania fins a l'últim dia governant en funcions.

Constitució del Parlament

Preguntada per la data de la constitució del Parlament, que és potestat d'Aragonès, Plaja ha afirmat que és una decisió "que encara no està presa" perquè ha de seguir, ha dit, una lògica i una coherència.

"Han passat 48 hores, som dimarts, amb una aritmètica exageradament complexa. Per tant, en el moment en què es convoqui aquesta constitució s'ha de saber o almenys intuir que realment hi ha avenços", ha apuntat.

Renfe

Un altre dels temes esmentats ha estat el de Renfe. Ha culpat d'aquest "calvari" la falta d'inversions per part del Govern, titular actual del servei, i ha assenyalat que des del 2010 s'han deixat d'invertir un de cada dos euros pressupostats a la xarxa, amb una suma de 3.639 milions de euros, segons ella.

"Que avui no funcionin els trens és una conseqüència directa de la desinversió, ja que un manteniment adequat de les instal·lacions podria haver evitat el caos que pateix avui a país", ha assegurat Plaja.

En preguntar-li qui és el responsable de la seguretat de la xarxa ferroviària, ha defensat que han augmentat un 250% les hores que els agents dels Mossos d'Esquadra destinen a vigilància per prevenir robatoris de cable i altres delictes.

També ha remarcat que la ràtio anual de delictes similars a robatoris de cable per cada 1.000 quilòmetres és molt menor a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat que a Rodalies, de 29 delictes davant de 184, respectivament.