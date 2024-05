Patxi López descarta que després de l'amnistia se celebri un referèndum

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha rebutjat que el seu partit recolzi un referèndum d'autodeterminació a Catalunya i s'ha mostrat "convençut" que els jutges aplicaran la Llei d'Amnistia, que aquest dijous 30 de maig està previst aprovar-se al Congrés dels Diputats.

López ha fet aquestes declaracions abans d'accedir a la Cambra Baixa, en què també ha sostingut que amb l'aprovació de la llei s'obrirà "un nou temps, un temps diferent, un temps de suma i no de divisió" i ha insistit en que el PSOE no avalarà un referèndum d'independència que, segons ell, el que suposa és la fractura i la divisió d'Espanya.

També ha apuntat que amb la intervenció del diputat socialista al Congrés Artemi Rallo busquen dotar d'"un caràcter més jurídic" l'aprovació de l'amnistia davant del veto imposat al Senat per part del PP.

El CGPJ, en contra

El panorama, no obstant, no sembla positiu per als amnistiats, amb la cúpula del poder judicial clamant-ne en contra. Dilluns passat 20 de maig tots els jutges espanyols van rebre a través del seu correu corporatiu una guia contra l'amnistia elaborada per Plataforma Cívica per la Independència Judicial a la qual es faciliten dos formularis per elevar qüestions d'inconstitucionalitat o prejudicials al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), cosa que obligaria a paralitzar l'aplicació de la llei. El missatge va ser enviat a través del correu corporatiu del CGPJ.

Cal veure, però, si els jutges faran cas a aquesta guia. En darrera instància, els magistrats hauran d'aplicar la llei, però les consultes al TC i al TJUE podrien allargar el procés.

El procés

Fa dues setmanes l'amnistia va ser vetada pel Senat i per poder aixecar aquest veto i aprovar definitivament la norma, el PSOE, Sumar i els seus socis parlamentaris han de reunir aquest dijous un mínim de 176 vots.

La proposició de llei va ser registrada en solitari pel Grup Socialista el 13 de novembre de l'any passat i, encara que formalment s'ha tramitat pel procediment d'urgència, no veurà la llum fins a més de sis mesos després.