Pedro Sánchez: 'Les notícies falses es combaten amb vots'

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dijous que està disposat a fer front a "la màquina de fang de Feijóo i Abascal", després de decidir continuar al capdavant de l'Executiu després de reflexionar sobre la seva continuïtat per la denúncia de Manos Limpias a la seva dona.

Sánchez ha assegurat que els líders del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, "tenen els seus pseudomitjans de comunicació que fan circular bulls, desinformació i mentides", en un acte del PSC a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) juntament amb al candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa. "Les notícies falses es combaten amb vots", ha sentenciat Pedro Sánchez.

"Us proposo que el proper 12 de maig guanyem el fang votant Salvador Illa", ha exclamat davant de més de 2.000 persones, en un acte que ha deixat prop de 1.000 persones fora del pavelló, que segueixen l'acte a través d'una gran pantalla .

Illa demana el vot per col·laborar

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha defensat aquest dijous la col·laboració entre la Generalitat i el Govern central i ha afirmat que no demana el vot per confrontar, sinó per col·laborar: “Jo no demano el vot per ser incòmode per a ningú, demano el vot per ser eficaç".

Ho ha dit en un míting a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i la viceprimera secretària del PSC i alcaldessa del municipi, Lluïsa Moret, davant de 2.000 persones al Poliesportiu La Parellada i 1.000 persones seguint-lo a mitjançant una pantalla a l'exterior del recinte.

"Tant confrontar i, què hem aconseguit? Res!", ha dit Illa, que també ha expressat la seva voluntat de pactar en comptes de vetar i bloquejar, en les seves paraules, després de les eleccions del 12 de maig.

A més, ha demanat el vot perquè Catalunya no "sigui el malson de la resta d´Espanya, sinó perquè Catalunya sigui el somni de la resta d´Espanya i d´Europa".

"És temps d'unir-nos, vinguem d'on vinguem, parlem la llengua que parlem, pensem el que pensem, sentim el que sentim", ha dit Illa.