Les personalitats que han demanat no votar el PSC per ''no ser constitucionalista''

per Helena Celma

Personalitats del món de la política, la cultura i la comunicació com Fernando Savater, Rosa Díez, Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina o Antonio Resines han llançat un manifest amb motiu de les eleccions catalanes en què demanen que no es voti el PSC de Salvador Illa amb l'argument de no es pot considerar "constitucionalista" qui pacta amb partits "que busquen acabar amb el règim constitucional", en referència als independentistes.

El manifest 'Per un vot constitucionalista sense enganys' es presentarà dimarts que ve a Barcelona, a cinc dies dels comicis previstos per al dia 12 de maig.

"Els independentistes mai no han tingut força ni capacitat per aconseguir la fallida de la nació espanyola, però en determinats moments de la història han estat capaços de retallar les experiències democràtiques dels espanyols", avisen els promotors del text, que anomenen l'electorat català a no donar suport a opcions secessionistes o als partits que pacten amb elles.

Entre els signants, a més dels ja citats, figuren César Antonio Molina, que va ser ministre de Cultura del govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero; Francesc de Carreras, un dels fundadors de Ciutadans; l'eurodiputada del partit taronja Maite Pagaza i el sociòleg Emilio Lamo de Espinosa.

De l'àmbit cultural també n'han plasmat la firma el dramaturg Albert Boadella, els escriptors Andrés Trapiello i Félix Ovejero, el director de cinema Iñaki Arteta, l'historiador Juan Pablo Fusi i el periodista Arcadi Espada.

També hi figuren els noms de la diputada de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre, de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, del seu excompany Adolfo Suárez Illana, de l'eurodiputada de Ciutadans, Maite Pagaza, i de José María Múgica, fill del dirigent socialista Fernando Múgica, assassinat per ETA el 1996.

Entre els signants destaquen, així mateix, Alejo Vidal-Quadras, l'exministre de José María Aznar, Rafael Arias Salgado i Mikel Buesa, un dels promotors d'UPyD i expresident del Fòrum d'Ermua.

Per tant, el PSC ja sap quines figures llegendàries de la política, tant catalana com espanyola, hi estan en contra.