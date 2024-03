La petició del PSOE a la comissió del Senat sobre la 'trama Koldo'

per Redacció CatalunyaPress

El PSOE ha proposat ampliar la comissió d'investigació que s'aprovarà aquest dimarts 12 de març al Senat a tots els contractes de la pandèmia per part de totes les administracions públiques, perquè aquesta investigació parlamentària no només se circumscrigui al 'cas Koldo', tal com vol el PP.

Així ho ha anunciat el portaveu del PSOE al Senat, Juan Espadas, en una roda de premsa en què ha precisat que la Mesa de la Cambra Alta no ha acceptat aquesta sol·licitud d'ampliació de l'objecte de la comissió d'investigació.

Segons el portaveu socialista, la Mesa del Senat ha traslladat al seu grup que hauria d'intentar tornar a plantejar l'ampliació de l'objecte de la comissió quan es constitueixi la investigació parlamentària al Pla de treball que proposi el PSOE.

En aquest context, ha assenyalat que serà la majoria absoluta del PP la que tindrà l'última paraula a l'hora de decidir ampliar la investigació parlamentària a tots els contractes de la pandèmia del Covid-19 com proposa el PSOE, tot i que ha postil·lat que els populars' "no estan per la feina" perquè, segons ha dit, volen circumscriure-la a l'anomenat 'cas Koldo'.

I és que el PSOE ja va proposar una comissió d'investigació al Congrés per examinar els contractes de la pandèmia de totes les administracions públiques, i el PP va respondre amb una altra investigació parlamentària al Senat circumscrita al 'cas Koldo'.

Donaran suport a la creació de la investigació

En qualsevol cas, Espadas ha anunciat que el PSOE votarà a favor al Ple del Senat d'aquest dimarts de la creació de la comissió d'investigació sobre el 'cas Koldo', encara que ha insistit a no només circumscriure'l a aquesta trama, sinó ampliar-lo a tots els contractes.

Això sí, el portaveu socialista ha evitat donar terminis sobre la constitució d'aquesta comissió d'investigació parlamentària al Senat, encara que sí que ha confirmat que el PSOE tindrà representació a la Mesa de la comissió.

A partir d'aquí, Espadas ha confirmat que el PSOE ja té els noms que el representaran en aquesta comissió d'investigació, encara que no els ha donat a conèixer, i ha demanat que les sol·licituds de compareixença estiguin “justificades”.