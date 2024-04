La petició de Feijóo al Partit Socialista d'Euskadi després de les declaracions de Bildu

El president del Partit Popular (PP) i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha instat el PSOE a trencar les coalicions al Govern central, a Navarra ia Pamplona amb EH Bildu i comprometre's que no tornarà a pactar amb la formació en cap institució "tret que Bildu condemni els assassinats d'ETA i col·labori en l'esclariment dels assassinats on encara no es coneix l'autor". És més, ha emplaçat el PSOE de Pedro Sánchez a comprometre's amb el PP "en qualsevol notari, els pròxims dies" a no pactar amb Bildu a cap institució.

Així s'ha pronunciat, en declaracions a periodistes a Girona amb el candidat al 12M, Alejandro Fernández, i al capdavant de llista per Girona, Jaume Veray, un dia després de les declaracions del candidat de Bildu, Pello Otxandiano, després de negar-se a qualificar ETA com a banda terrorista.

"Vinc a reclamar que finalitzi el cinisme del Partit Socialista. I vinc a reclamar que no prenguem els cabells ni als bascos ni al conjunt dels espanyols en relació amb aquesta equidistància en la campanya electoral i amb els pactes constants", ha declarat el cap de loposició.

De la mateixa manera, ha sostingut que "és evident que Bildu mai no ha considerat mai ETA com una banda terrorista i és evident a més que Bildu mai ha demanat perdó a les víctimes ni ha col·laborat en l'aclariment dels assassinats".

El president dels populars també ha assenyalat que “és indigne de qualsevol principi democràtic, ètic i moral” pactar i governar amb la formació per part del PSE i també pel PNB.

"Pedro Sánchez és el president del Govern espanyol perquè Bildu ha volgut. Si els cinc diputats de Bildu haguessin votat en contra, Pedro Sánchez no hagués estat el president del Govern", ha dit.

Per això, i després de tornar a reclamar als socialistes que "finalitzin el cinisme" , el president del Partit Popular ha insistit que "la presidència del Govern central és la que Bildu ha decidit"

Finalment, Feijóo ha qualificat de "lamentable" l'atac al candidat del PNB durant un míting a Barakaldo i ha felicitat Javier d'Andrés per la seva intervenció en el debat electoral en què, segons ell, va exposar amb claredat les polítiques del PP per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.