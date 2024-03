La petició que Elena ha reiterat a Marlaska i que té a veure amb Puigdemont

per Helena Celma

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat, ha reiterat la necessitat d'autoritzar un escorta policial per a l'expresident i ara candidat de Junts+Puigdemont a les eleccions catalanes del 12M, Carles Puigdemont.

En una carta adreçada al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, aquest dimecres, Elena ha expressat que "periòdicament" han sol·licitat l'activació del servei de protecció per a Puigdemont, com indica la llei que regula l'Estatut dels Expressidents de la Generalitat de Catalunya, encara que fins ara no ha estat autoritzat.

"En aquests moments, a poques setmanes de les eleccions al Parlament de Catalunya, la figura de l'expresident reprèn una rellevància pública especial en ser nomenat candidat, alhora que s'ha anunciat que part de la seva campanya electoral se celebrarà a pocs quilòmetres de Catalunya “, ha afegit Elena.

El fet de ser candidat afecta la seva "projecció pública i, en conseqüència, la seva seguretat", ha expressat el conseller, i ha demanat a Marlaska que doni les indicacions necessàries per a l'efectiu compliment del servei.

"Sent coneixedors que, en tractar-se d'un servei a prestar probablement a l'estranger, el seu Ministeri ha de canalitzar la petició remesa a través del Ministeri d'Afers Estrangers, per la qual cosa sol·licito, novament, que es gestioni com més aviat millor la petició", ha argumentat Elena.

A més, ha requerit que s'informi "favorablement" davant les autoritats corresponents i que es facilitin els tràmits per al trasllat de les armes reglamentàries als agents que hauran de prestar el servei.