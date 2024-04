Els pilars d'ERC al seu programa: referèndum, finançament...

ERC porta al seu programa a les eleccions catalanes del 12 de maig la seva proposta de referèndum pactat amb el Govern de l'Estat; el model de finançament singular que ja va presentar el president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, i la transferència de totes les competències i recursos per a la gestió de les migracions.

Al document, que han presentat aquest dijous la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, i la vicesecretària d'Acció Política i Sectorial, Sara Bailac, també destaca la proposta dels republicans per "revertir" la rebaixa fiscal al joc que va aprovar Parlament el 2014 i la creació d'una comissaria virtual dels Mossos d'Esquadra per a denúncies relacionades amb els ciberdelictes.

Vilalta ha assegurat que l'objectiu del programa, que consta d'unes 170 pàgines i unes 500 propostes, és “estar al costat de la gent i al costat de Catalunya i defensar els interessos del país” mentre continuen treballant per culminar el camí cap a la plena sobirania, textualment.

D'altra banda, el document no fa referència a la via unilateral per assolir la independència, mentre que al programa del 2021 advertia: "L'Estat ha de saber que la seva negativa a negociar un referèndum, si perdura en el temps, pot desembocar a una acció unilateral de l'independentisme".

Els republicans aposten ara per "abordar la segona fase de negociació amb l'Estat" després de l'aprovació de la Llei d'Amnistia --que portaven al programa del 2021--, i plantegen un referèndum acordat amb les garanties necessàries perquè el resultat del mateix es pugui implementar, ha dit Vilalta.

Gestió de migracions

ERC també reclama al Govern totes les competències en gestió de migració, i no només les d'acollida i integració, cosa que veu necessària perquè Catalunya "pugui desenvolupar un model de país cohesionat" i perquè el Govern tingui coneixement dels fluxos migratoris que entren i surten del territori català.

De fet, el mes de gener passat Junts va anunciar un acord amb el PSOE per a la delegació integral de les competències d'immigració a través de l'article 150.2 de la Constitució, amb una llei orgànica específica per a Catalunya a canvi de l'abstenció dels primers per salvar uns decrets del Govern de Pedro Sánchez.

Una altra de les propostes destacades dels republicans és desplegar una comissaria virtual dels Mossos per acostar els serveis policials a la ciutadania i lluitar contra les ciberestafes i altres ciberdelictes, i Bailac ha afegit que també es podrien incloure altres funcionalitats, com ara "rutes segures" per a dones i per a col·lectius vulnerables.

Simplificar tràmits

En matèria laboral, Vilalta ha defensat consolidar el Marc Català de Relacions Laboral, i ha destacat l‟objectiu d‟avançar cap a la setmana laboral de 4 dies i fixar un salari mínim de referència català.

A l'àmbit agrícola i ramader, ERC proposa una llei de sobirania alimentària per "garantir el dret a l'alimentació saludable i de proximitat", així com impulsar el sector a través de la simplificació de tràmits administratius i garantir preus justos.

"Rellançar" el català

Alhora, proposen una Conselleria de Política Lingüística per "rellançar" el català en tots els àmbits i es marquen com a objectiu que el 2% del pressupost de la Generalitat es destini a Cultura.

A l'àmbit de Feminismes i LGTBI, ERC aposta per aprovar una llei trans catalana i actualitzar la Llei pels drets de les persones LGTBI amb l'objectiu d'"eradicar la LGTBIfòbia".

Finalment, Vilalta ha posat èmfasi en el compromís de la formació a combatre "l'amenaça real de l'extrema dreta", combatent la desinformació i arraconant els discursos d'odi.