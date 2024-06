La pitjor legislatura per a Sánchez: ja ha patit 28 derrotes al Congrés

El PSOE ha aconseguit aquest dijous al Ple de Congrés set derrotes més i acumula ja un total de 28 des de la investidura de Pedro Sánchez, el mes de desembre passat. La majoria corresponen a iniciatives del PP que se sotmeten a votació per punts.

En concret, aquest dijous els d'Alberto Núñez Feijóo, han aconseguit que es donés llum verda a una proposició no de llei en què exigia dotar més professionals sanitaris d'atenció primària aquest estiu, un text que ha tirat endavant gràcies al suport del PP, Vox, PNB i UPN i l'abstenció d'ERC, Podemos i CC.

I després els grups del Govern han vist com s'aprovaven, malgrat el vot en contra, els sis punts d'una moció del PP sobre diversos assumptes relatius al control parlamentari, el compliment dels mandats de la Cambra i el respecte a la funció legislativa del Congrés.

El Govern de coalició es va enfrontar a la seva primera derrota parlamentària el 10 de gener del 2024, quan Podem va tombar el decret llei redactat pel ministeri de Yolanda Díaz que incloïa una reforma del subsidi per desocupació.

Un decret llei, una reprovació i el fre a l'amnistia

I tres setmanes després va arribar la segona. En aquesta ocasió va ser Junts la que va rebutjar la proposició de Llei d'Amnistia en la votació de conjunt a què es va sotmetre per tenir caràcter orgànic. Els de Míriam Nogueras van votar en contra impedint que arribessin als 176 vots necessaris i el text va tornar a la Comissió de Justícia.

El 29 de febrer el Ple va aprovar la reprovació del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la mort de dos guàrdies civils al port de Barbate (Cadis) en ser atropellats per una narcolanca. La censura política, promoguda pel PP i recolzada per Vox, va tirar endavant en abstenir-se Podem i Junts, dos socis habituals del Govern de coalició.

I el 14 de març l'oposició va guanyar la primera votació de l'anomenat 'cas Koldo' tirant endavant una moció del PP exigint al Govern la depuració de responsabilitats i reclamant més auditories i més documentació sobre contractes en pandèmia. La iniciativa va tirar endavant perquè ERC i Junts van optar per l'abstenció i van abandonar el front del 'no' que liderava PSOE i Sumar.

Al primer Ple del mes d'abril el Govern va patir una nova derrota i va veure com s'aprovava, malgrat el vot en contra, una iniciativa del PP exigint la deflactació de l'IRPF per compensar la pujada de la inflació, un text que va tirar endavant gràcies a l'abstenció de Junts, PNB i BNG.

I el 23 d'abril, el PSOE i Sumar no van poder impedir que el Congrés prengués en consideració una proposició de llei del PP per relaxar la protecció al llop ibèric, i és que els populars van sumar Vox, Junts i PNB, mentre que Bildu va optar per l'abstenció.

Una llei perduda i una altra retirada

Un mes després, a la sessió plenària que va durar del 21 al 23 de maig, el PSOE va sumar sis noves derrotes i va retirar el debat de totalitat de la reforma de la Llei de Sòl precisament perquè no tenia prou suports per tirar-la endavant. Tant ERC, com Junts i Podem havia registrat esmenes de totalitat, que comptarien amb el suport de Sumar i Bildu. Davant la falta de suport del PP i per evitar una nova derrota, el Ministeri d'Habitatge va retirar el projecte de llei.

El 21 de maig, els socialistes ja van veure com es rebutjava la seva proposició de llei contra el proxenetisme, que només va rebre suports al Grup Mixt --del BNG, Coalició Canària, Unió del Poble Navarro i l'exministre José Luis Ábalos--. La resta dels seus socis, inclòs Sumar, van votar-hi en contra, igual que el PP, mentre que Vox va optar per l'abstenció. Aquesta era la primera vegada a la legislatura que queia una llei impulsada pel Grup Socialista.

I dos dies després, en les votacions del dia 23 de maig, el PSOE va sumar cinc derrotes més, fins hora la seva pitjor marca en un sol dia: dos en dos punts d'una proposició no de llei del PP sobre l'accés a aliments bàsics i les altres tres en una moció, també dels populars, sobre política exterior.

La setmana següent, el 30 de maig, el Govern de coalició va patir dues derrotes més, fins ara les últimes, i en tots dos casos per no comptar amb el suport de Junts i PNB. En concret, PSOE i Sumar van veure com es rebutjava una iniciativa del grup plurinacional per proporcionar més informació econòmica als sindicats a l'hora de negociar convenis col·lectius, i també van perdre el primer punt d'una moció del PP sobre polítiques de joventut, instant en concret al Govern a aplicar exempcions fiscals als menors de 34 anys els primers anys de la seva vida laboral.

La setmana passada, el 20 de juny, van tirar endavant, malgrat el rebuig del PSOE, els set punts d'una proposició no de llei del PP sobre el Sàhara Occidental i les relacions amb el Marroc, superant així el rècord de cinc derrotes en un dia que estava vigent des del maig.