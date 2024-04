El ''pla de xoc'' que proposa Alhora per canviar la immersió lingüística

Allhora, la candidatura de Clara Ponsatí i Jordi Graupera a les eleccions al Parlament de Catalunya ha presentat un pla de xoc per al català amb 6 mesures diferents. La més destacada és la proposta de substituir l'actual immersió lingüística en català, que diuen que no funciona, per una xarxa educativa doble segons llengua.

"La política catalana viu de la ficció que hi ha la immersió lingüística: és falsa des de fa dècades; les mateixes que els nostres polítics, en un moment demogràficament complex, han fet de la inacció el seu dia a dia", assegura l'exconsellera en un comunicat . Per arreglar-ho, diu, cal canviar el model educatiu del país.

Pla de xoc per la llengua d'Alhora

"Així doncs, proposen una nova xarxa escolar que garanteixi el dret a una educació al 100% en català per a totes les famílies que ho desitgin, sense distincions d'origen o extracció social. Alhora, afirmen que actualment la immersió només es practica efectivament en el 15% de les escoles i el 17% dels instituts, i consideren que amb un model segons xarxes augmentaria fins a un 30%. El model, diuen, no consistiria en una doble línia a cada escola, sinó en una doble xarxa amb escoles diferenciades a tot el país. lectiva de l'alumnat del país', diu Ponsatí.

Per reforçar el català a les escoles on no es practiqui una immersió en català, proposen fer avaluacions externes del nivell de català i oferir incentius de finançament per a les escoles que assoleixin els objectius establerts. L'objectiu final, diu el partit, és tornar-li el prestigi a l'escola catalana, fent-la garant dels drets i les oportunitats dels alumnes.

El pla de xoc per al català d'Alhora també proposa cursos de llengua i cultura catalanes remunerats per a les persones que no hagin estat escolaritzades en català, la incorporació de fins a 5.000 professors nous de llengua catalana els propers deu anys, l'exigència del coneixement i ús del català per part de tots els servidors públics, l'extinció de subvencions per a produccions i mitjans de comunicació que no siguin íntegrament en català i l'afavoriment de les empreses que prioritzin la comunicació en català amb treballadors i clients."