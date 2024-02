Ple del Parlament sobre les mesures urgents per afrontar la sequera a Catalunya

El Parlament començarà aquesta tarda el ple amb un debat monogràfic sobre canvi climàtic i mesures extraordinàries i urgents per fer front a l'actual episodi de sequera, sol·licitat per la CUP i els comuns.

El debat arrencarà amb les intervencions dels partits proposants i després serà el torn del Govern i dels altres grups parlamentaris, que podran presentar un màxim de cinc propostes de resolució que la Cambra debatrà i votarà al final de la sessió plenària dijous tarda.

La sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, tindrà lloc dimecres a les 9.00 hores, i les interpel·lacions tractaran qüestions com les zones de baixes emissions, polítiques de joventut i les perspectives pressupostàries per al 2024, entre d'altres.

Delictes sexuals

El ple també farà el debat final de la proposta per portar al Congrés dels Diputats la proposició de llei de modificació per a la no prescripció de delictes sexuals a menors, després que s'acordés a l'últim ple tramitar-la per lectura única.

La iniciativa proposa modificar la llei orgànica del Codi penal perquè els delictes contra la llibertat sexual comesos contra menors no prescriguin quan siguin considerats greus.

Per als casos "menys greus", el text, impulsat pels grups de PSC-Units, ERC, Junts i comuns, planteja que prescriguin més tard per tal que la víctima pugui denunciar els fets almenys fins que tingui 50 anys.

Altres debats i iniciatives

L‟ordre del dia també inclou el debat de totalitat del projecte de llei sobre l‟Agència d‟atenció integrada social i sanitària de Catalunya. A més, es duran a terme mocions al voltant de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, els pressupostos, la situació socioeconòmica i la gestió del Cos d'Agents Rurals, entre d'altres.