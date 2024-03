El pol de l'esquerra celebra la 1a convenció, de cara a les eleccions europees

per Redacció CatalunyaPress

Amb el títol: UNA ALTRA EUROPA ÉS POSSIBLE, s'ha celebrat a Madrid, aquest dissabte, la 1a Convenció del Pol de l'Esquerra, una plataforma nascuda fa, 18 mesos, que ja agrupava 5 organitzacions de l'esquerra alternativa: AIRES; el Partit Feminista d'Espanya; Esquerra Necessària; Plataforma d'Esquerres; i la Plataforma Global Contra les Guerres.

En aquesta convenció hi han participat 3 noves organitzacions: L'Assemblea Republicana d'Espanya; El Partit Socialista de Lliure Federació; i el Partit del Treball.

La Convenció la va obrir Javier Marín, secretari gral de l'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya (AIRES); i la va tancar Javier Couso, que va ser euro parlamentari per PODEMOS.

Després de 18 intervencions, es va consensuar un document marc que servirà de base per a l'elaboració del programa específic amb què pensen presentar-se a les properes eleccions europees de juny.

El document marc afronta la qüestió territorial a Espanya i planteja la redefinir el sistema autonòmic amb propostes de reconfiguració de competències blindades, tant per a l'Estat Central, com per a les comunitats autònomes, des del principi d'igualtat de drets i obligacions i des de la defensa de la unitat territorial dEspanya.

En el marc d'una EUROPA DEMOCRÀTICA I SOBERANA, es plantegen 9 punts:

La democratització de la Unió Europea La política exterior i de defensa La política econòmica i el control del Banc Central Europeu per part del Parlament Europeu. La política de treball La política d'immigració Les polítiques públiques sobre la dona Els drets socials i el control dels lobbies privats que actuen al Parlament Europeu La política d'agricultura i pesca La política mediambiental

La Convenció va quedar emplaçada per reunir-se aquesta setmana que ve per elaborar el programa electoral específic i la candidatura electoral per a les eleccions europees del juny.