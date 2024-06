Polèmica pel canvi de postura de la ministra de Sanitat entre Madrid i Catalunya

per Gabriel Izcovich

La política és un terreny fèrtil per als canvis de postura, on les opinions es poden transformar segons canvien els rols i les responsabilitats. Un exemple recent d'això és el cas de Mónica García, ministra de Sanitat a Espanya, la perspectiva de la qual sobre el tancament de llits a l'estiu ha generat un intens debat públic.

Als seus dies com a figura destacada de l'oposició a Madrid, García no dubtava a criticar vehementment la gestió de la llavors presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, especialment pel que fa al tancament de llits a hospitals durant els mesos estivals de l'any 2020. Sense tanmateix, avui dia, amb un seient al poder, les seves opinions semblen haver fet un gir sorprenent.

García, ara al càrrec de ministra de Sanitat, ha defensat públicament el tancament de llits a l'estiu com una cosa normal i necessària. En les seves paraules, "tots els estius es tanquen llits, en això no hi ha cap novetat". A més, argumenta que totes les comunitats autònomes duen a terme pràctiques similars, ja que els professionals de la salut tenen dret a gaudir de les merescudes vacances.

Tot i això, el que ha cridat l'atenció és la contundència de les seves crítiques passades cap al tancament de llits durant la gestió d'Ayuso. En una declaració particularment cridanera, García va comparar el tancament de llits amb les accions urbanístiques d'Ayuso, suggerint una discrepància entre allò que es feia i allò que es deia.

El debat, però, no es limita a l'àmbit polític. La proposta de tancament de llits a l'estiu ha generat preocupació entre els professionals de la salut mental, que consideren que la salut mental s'està confonent amb la felicitat. Aquesta preocupació reflecteix la complexitat de gestionar la salut pública, on les decisions poden tenir repercussions imprevistes a diferents àrees de l'atenció mèdica.

Davant de les crítiques i preocupacions expressades per diversos sectors, la resposta de García ha estat ferma, defensant la mesura com una pràctica habitual i necessària. Tot i això, les sol·licituds de solucions per part de les conselleries de salut de les comunitats autònomes segueixen en peus, buscant garantir que els hospitals comptin amb el personal necessari durant la temporada de vacances.