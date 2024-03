Dura resposta del PP a la polèmica d'Ayuso: 'PSOE: prostitutes i cocaïna'

per J.C. Meneses Montserrat

El nivell de decadència en la política espanyola cada cop és més evident, amb partits polítics que utilitzen qualsevol oportunitat per polaritzar la societat i guanyar uns quants vots. La situació és especialment preocupant a les xarxes socials, on les organitzacions han assumit el roll dels trolls d'Internet, utilitzant la provocació per desestabilitzar el contrari i tenir mobilitzats els seus seguidors.

Un exemple d'aquesta situació ha passat aquest dimarts, on els dos partits polítics principals d'Espanya s'han embrancat en una discussió digna del pati d'un col·legi. El PSOE ha decidit convertir la política al Club de la Comèdia llançant un tuit on es podia llegir: "Si les trames de corrupció que envolten Ayuso fossin una sèrie de televisió (perquè dóna per molt) aquests serien alguns dels capítols de ' F·A·M·I·L·I·A·R·E·S'". El remataven amb aquesta imatge, simulant el cartell de la coneguda sèrie de Friends.

L'acudit del PSOE no ha agradat res al PP de Madrid, que a manera de rebequeria ha decidit apujar el nivell i respondre els socialistes amb un cartell indescriptible: "PSOE: prostitutes i cocaïna". Un cop més, han utilitzat el cartell de 'Friends', perquè en la violència mai no hi ha creativitat.

La baralla de galls entre PP i PSOE genera desafecció política

El portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, ha retret l'afany de PSOE i PP de convertir la política en una "baralla de galls" i reconeix el malestar pel to de les últimes sessions de control. Encara més, ha advertit que només provoca desafecció entre la ciutadania i això al final ho acaba pagant l'esquerra.

Errejón ha traslladat aquesta reflexió general, després de ser qüestionat sobre si veia adequat els missatges del ministre Óscar Puente a les xarxes socials, en afegir que el clima polític actual és més propi d'una altra època, quan el bipartidisme era hegemònic.

En aquest sentit, ha remarcat que va caldre una "sacsada del mapa polític" perquè el debat tornés a ocupar-se dels problemes de la vida quotidiana i no dels "insults" que es dedicaven PP i PSOE.