El líder de Junts, Carles Puigdemont, va prometre en aquesta campanya electoral que si no guanyava les eleccions, o aconseguia prou suport per ser president, abandonaria la política. Ara, que els catalans ja han votat i han dibuixat un Parlament que treu la majoria absoluta als independentistes, l'expresident que mai no va votar ningú està fent de les seves per no complir la seva promesa. Assegura que es presentarà a una nova a investidura perquè té "legitimitat" per fer-ho, sabent que està enganyant els seus votants perquè no té prou vots, ni els tindrà en cap possible escenari en aquest Parlament.

Carles Puigdemont, la carrera política del qual ha estat marcada per una sèrie de controvèrsies i acusacions, ha demostrat una habilitat notable per navegar a les turbulentes aigües de la política catalana i espanyola. Al llarg dels anys, ha estat una figura polaritzadora que ha sabut manejar la narrativa independentista a favor seu, sovint presentant múltiples versions de la veritat que han ressonat de manera diferent entre els seus seguidors i detractors.

Manipulació de la narrativa electoral: Puigdemont ha estat acusat de manipular la narrativa independentista per a benefici propi, especialment durant els períodes electorals. Segons Emiliano García-Page, Puigdemont ha deixat clar que si no era president es retiraria de la política, una afirmació que ha utilitzat per galvanitzar el suport, però que ha estat vista amb escepticisme per molts.

Promeses incomplertes: Al llarg de la seva carrera, Puigdemont ha fet nombroses promeses que no ha complert. Això inclou la seva declaració de retir de la política si no aconseguia ser president novament, una promesa que encara està per vers si es mantindrà després dels darrers resultats electorals.

Desafiament a la legitimitat política: Puigdemont ha desafiat constantment la legitimitat de les estructures polítiques existents, comparant la seva situació amb la d'altres polítics que han continuat al poder malgrat perdre eleccions, com Pedro Sánchez a Espanya. Aquesta tàctica ha estat utilitzada per justificar el seu propi dret a desafiar les normes i buscar el poder malgrat les adversitats.

Acusacions de frau i manipulació: A més de les acusacions de no complir les seves promeses, Puigdemont també ha estat criticat pel seu maneig del procés independentista, incloent-hi acusacions de frau i manipulació durant el referèndum d'independència del 2017. Aquestes acusacions han contribuït a una imatge de Puigdemont com algú que juga amb les regles per al seu benefici.

A través d'aquestes múltiples facetes, Puigdemont ha demostrat una capacitat única per mantenir-se rellevant a la política catalana i espanyola, malgrat les nombroses controvèrsies i desafiaments legals que ha enfrontat. La seva carrera és un testimoni de la complexitat de la política en aquesta regió i de com les veritats poden ser modelades per servir diferents agendes polítiques.

Com Puigdemont va manipular la narrativa independentista

En el context de la política catalana, Carles Puigdemont ha estat una figura central en la manipulació de la narrativa independentista, fent servir la història com a eina per enfortir els seus arguments i posicions. Mitjançant un enfocament presentista, ha reinterpretat esdeveniments històrics per justificar un suposat conflicte perpetu entre Espanya i Catalunya.

Ús de la Història per Justificar Conflictes:

Reinterpretació de 1714 Segons l'entitat "Associació d'Historiadors de Catalunya - Antoni de Capmany", Junts per Catalunya manipula la història, particularment l'any 1714, per presentar un origen fictici de conflictes i pèrdua de llibertats catalanes per la força.

Falsificació Històrica: Aquest grup d'historiadors denuncia que la narrativa independentista s'ha construït sobre la manipulació i la tergiversació de la història, ocultant fets i presentant versions distorsionades per donar suport a la causa separatista.

Impacte de la manipulació a la percepció pública

L'estratègia de Puigdemont no només ha remodelat la percepció històrica, sinó que també ha influït en l'opinió pública i la política actual. En enfocar la narrativa independentista en injustícies històriques, ha enfortit el sentiment nacionalista i ha justificat accions i postures polítiques que, altrament, podrien ser qüestionades.

Aquesta manipulació de la narrativa per part de Puigdemont revela com la història es pot utilitzar com una eina política per modelar l'opinió pública i justificar agendes polítiques contemporànies. A través d'aquestes tàctiques, Puigdemont ha mantingut la seva rellevància i ha continuat influint al panorama polític tant a Catalunya com a la resta d'Espanya.

Conseqüències de les mentides de Puigdemont per a Catalunya

L'impacte de les falsedats i manipulacions de Carles Puigdemont ha deixat una empremta profunda a la societat catalana i espanyola. Aquestes conseqüències es manifesten en diversos aspectes crítics de la vida política i social.

Polarització Social i Política: Les accions i declaracions de Puigdemont han exacerbat la divisió entre els partidaris de la independència i els que donen suport a la unitat d'Espanya. Aquesta polarització s'ha intensificat per la difusió d'informació errònia i la manipulació de la història, complicant els esforços per assolir un consens o diàleg productiu.

Crisi de Legitimitat: La gestió del referèndum d'independència i les promeses incomplertes han portat a una crisi de confiança a les institucions polítiques catalanes. Molts ciutadans senten que els seus drets han estat ignorats o manipulats per a fins polítics, cosa que debilita la legitimitat dels líders i partits polítics involucrats.

Conseqüències Legals i Judicials: Les il·legals relacionades amb el referèndum i la posterior declaració unilateral accions d'independència han resultat en greus conseqüències legals per a diversos líders independentistes, incloses penes de presó. Tot i que alguns han estat indultats, el mal a la percepció de la justícia i l'estat de dret persisteix.

Impacte a l'Estabilitat de Catalunya: La inestabilitat política ha afectat negativament l'economia local i la imatge internacional de Catalunya. Les empreses i els inversors cerquen estabilitat i previsibilitat i els esdeveniments recents han creat un clima d'incertesa i desconfiança.

Desinformació i Manipulació Mediàtica: Puigdemont i els seus aliats han estat acusats de contribuir a la desinformació, especialment pel que fa a la situació legal i els drets de Catalunya dins Espanya. Això no només ha confós el públic sinó que també ha alimentat conflictes i malentesos innecessaris.

Aquests punts destaquen com les accions i decisions basades en interessos personals o polítics poden tenir efectes duradors i perjudicials a la societat, subratllant la importància de la transparència i l'honestedat en la política.